01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
18:00
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
18:00
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
18:00
01 Ocak
Hull City-Stoke City
18:00
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
18:00
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
18:00
01 Ocak
Southampton-Millwall
18:00
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
18:00
01 Ocak
Watford-Birmingham City
18:00
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
18:00
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
15:30
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Kocaelispor'dan transfer açıklaması

İlk yarıyı değerlendiren Kocaelispor Başkanı Recep Durul, transfer için konuştu. Durul, Türk futbolundaki bahis soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken sözler kullandı.

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını ilk 8 içinde tamamlama hedefini tutturan Kocaelispor'da başkan Recep Durul, ikinci yarıda Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla ligin ilk yarısını 8. sırada bitiren Kocaeli temsilcisinin başkanı Durul, AA muhabirine, sezon başında Süper Lig'e göre teknik ekip ve takım oluşturduklarını anlattı.

Recep Durul, 16 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımlarının başına getirdikleri teknik direktör Selçuk İnan'ın vizyon ve becerilerinin yüksek olduğunu, ilk haftalardaki uyum sürecinde hem yönetim hem de taraftarın İnan'ın arkasında durduğunu ifade etti.


Uyum süreci geçiren takımın ligde ilk 7 haftada olumsuz sonuçlar aldığını anımsatan Durul, "7 hafta sonra galibiyetle tanıştık. Sezonu 4 dilime ayırmıştım. İlk çeyrek uyum süresi, 2. çeyrekte ilk 8, 3. çeyrek ligde kalıcılığımızı kesinleştirmek, 4. çeyrekte de inşallah Avrupa hedefi yolculuğuna başlayacağız. 3. çeyrekteki hedefimiz 15-17 puan arası olacak. 4. çeyrekte de 17-19 puan arası. Ortalama düşük olan 32, yüksek olan 37 puan. 32 puan olarak düşünürsek şu an 23 puanımız var. 55 puanla biz Avrupa'ya gidecek durumdayız." diye konuştu.

Recep Durul, bu sene ligde 18 takım olduğu için 52 puanla da Avrupa'ya gidilebileceklerini öngördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"İlk 7 haftadaki performanstaki düşüklüğün birkaç nedeni var. Bahis soruşturması eğer sezon öncesi başlamış olsaydı ben inanıyorum ki bugün en az 9 puanımız daha vardı ama sağlık olsun. Biz yine bunun üstesinden geldik. O durgunluktan daha da güçlenerek çıktık. Camiamız mutlu, taraftarımız mutlu, şehrimiz mutlu, yönetimimiz mutlu. Hep birlikte ilk yarı için belirlediğimiz ilk 8 hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

- "Transfer sürecinde en iyi çalışmayı yapmaya çalışacağız"

Recep Durul, 30 milyon dolarla kaliteli ve mücadeleci bir takım oluşturduklarını söyledi.

İyi bir takıma sahip olduklarını anlatan Durul, birkaç noktada transfer ihtiyaçlarının bulunduğunu, Selçuk İnan'ın görüşleri ve beklentilerinin bu yönde olduğunu anlattı.

Durul, transferde teknik ekibin kendilerine sunacağı rapor doğrultusunda hareket edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Takımımızdan gidecek oyunculara bağlı olarak da yabancı oyuncu, yerli oyuncu üzerinde elimizdeki imkanlar doğrultusunda transfer politikası geliştireceğiz. Para bu işin en sonunda, önce bunları bir açalım, sonra kaynak üzerinde çalışırız. Birçok kulüpte şu an bunlar var. Bizim avantajımız, takımımız çok iyi. Şu anda sadece 3. bölgeye takviye yapılması gerektiği yönünde yaygın görüş var. Hücum bölgelerini 1-2 takviyeyle biraz güçlendirmemiz lazım. Onun haricinde takıma çok fazla dokunmaya gerek yok. Tarkan'la yolları ayırdık. Camiamız, taraftarlarımız sabırla beklesin. Gereken çalışmaları yapıyoruz. Transfer sürecinde en iyi çalışmayı yapmaya çalışacağız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
