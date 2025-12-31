31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-2
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Napoli'den Noa Lang için ayrılık yanıtı!

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, hakkında ayrılık haberleri çıkan Noa Lang ile ilgili henüz bir karar vermediklerini söyledi.

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, yaz transfer döneminde kadroya katılan Noa Lang ile ilgili konuştu.

Manna, hakkında ayrılık haberleri çıkan Lang ile ilgili henüz bir karar vermediklerini söyledi.

"HENÜZ KARAR VERMEDİK"

Giovanni Manna, "Farklı bir ligde geldi ve adaptasyonu biraz zaman aldı. Bazı iyi maçlar oynadı ancak daha fazlasını bekliyoruz. Henüz bir karar vermedik." dedi.


Sözlerine devam eden Manna, "Oyuncular mutlu ve takıma dahil hissetmeli, yaptıklarına inanmalı. Grup, bireyden önce gelir. Bunu anlamaları iyi olur aksi takdirde o andaki duruma göre kararlar alırız." sözlerini sarf etti.

BU SEZON PERFORMANSI

Napoli, Noa Lang için yaz transfer döneminde PSV Eindhoven'a 25 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Napoli forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan 26 yaşındaki Noa Lang, 1 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.