Fenerbahçe'de Musaba için geri sayım

Fenerbahçe'nin serbest kalma bedeliyle transfer etmeye yakın olduğu Anthony Musaba'da artık geri sayıma geçildi.

Fenerbahçe'de Musaba için geri sayım
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, ilk transfer gerçekleşmek üzere

Sarı Kanarya'nın serbest kalma bedeliyle transfer etmeye yakın olduğu Anthony Musaba'da artık geri sayıma geçildi.

25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun da Fenerbahçe'ye katılmaya istekli olduğu vurgulandı.


Musaba'nın fiziksel olarak hazır olduğu ve Süper Kupa'da forma giyebileceği bildirildi.

MUSABA FARKINI ORTAYA KOYDU

Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi olan Anthony Musaba, daha oynamadan şimdiden farkını ortaya koydu. Samsunspor'un 9 gollük (6 gol-3 asist) verim aldığı Hollandalı futbolcu, performansıyla herkesi gölgede bıraktı.

İLAÇ OLACAK

Kanat oyuncularından istediği katkıyı elde edemeyen sarı-lacivertlilere, kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Musaba ilaç olacak. Kolay adam eksiltme ve dribbling özellikleriyle öne çıkan 25 yaşındaki yetenek, bu sezon Fenerbahçe'nin 5 kanat oyuncusundan daha fazla katkı sağladı.

HERKESİ SOLLAMAYI BAŞARDI

Rekor bonservisle geldiği sarı-lacivertlilerde performansıyla eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda 5 gol-3 asist yaptı. 20 milyon Euro ödenen Dorgeles Nene, fileleri 3 kez bulurken 4 gol pası verdi. Teknik direktör Tedesco'nun bu sezon kanatta değerlendirdiği Sebastian Szymanski, 2 gol-1 asistte kalırken Oğuz Aydın da sadece 2 asiste imza attı. Kadro dışı olan İrfan Can Kahveci bu durumuna kadar tabelayı değiştiremedi. Musaba ise herkesi sollamayı başardı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
