Fenerbahçe'de Musaba için geri sayım

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, ilk transfer gerçekleşmek üzere
Sarı Kanarya'nın serbest kalma bedeliyle transfer etmeye yakın olduğu Anthony Musaba'da artık geri sayıma geçildi.
25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun da Fenerbahçe'ye katılmaya istekli olduğu vurgulandı.
Musaba'nın fiziksel olarak hazır olduğu ve Süper Kupa'da forma giyebileceği bildirildi.
MUSABA FARKINI ORTAYA KOYDU
Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi olan Anthony Musaba, daha oynamadan şimdiden farkını ortaya koydu. Samsunspor'un 9 gollük (6 gol-3 asist) verim aldığı Hollandalı futbolcu, performansıyla herkesi gölgede bıraktı.
İLAÇ OLACAK
Kanat oyuncularından istediği katkıyı elde edemeyen sarı-lacivertlilere, kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Musaba ilaç olacak. Kolay adam eksiltme ve dribbling özellikleriyle öne çıkan 25 yaşındaki yetenek, bu sezon Fenerbahçe'nin 5 kanat oyuncusundan daha fazla katkı sağladı.
HERKESİ SOLLAMAYI BAŞARDI
Rekor bonservisle geldiği sarı-lacivertlilerde performansıyla eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda 5 gol-3 asist yaptı. 20 milyon Euro ödenen Dorgeles Nene, fileleri 3 kez bulurken 4 gol pası verdi. Teknik direktör Tedesco'nun bu sezon kanatta değerlendirdiği Sebastian Szymanski, 2 gol-1 asistte kalırken Oğuz Aydın da sadece 2 asiste imza attı. Kadro dışı olan İrfan Can Kahveci bu durumuna kadar tabelayı değiştiremedi. Musaba ise herkesi sollamayı başardı.
