30 Aralık
Burnley-Newcastle
1-3
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
2-2
30 Aralık
N. Forest-Everton
0-2
30 Aralık
West Ham United-Brighton
2-2
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
4-1
30 Aralık
M. United-Wolves
1-1
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
0-3
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
0-3

Fenerbahçe'ye Talisca ve Semedo'dan müjde!

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Anderson Talisca ve Nelson Semedo, Süper Kupa'da Samsunspor'a karşı oynayacak maçta formalarına kavuşabilir.

calendar 31 Aralık 2025 09:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye sakatlıkları bulunan Anderson Talisca ve Nelson Semedo'dan müjdeli haber geldi.

İki futbolcu da sakatlıklarını atlattı. Talisca ve Semedo'nun, Süper Kupa'daki Samsunspor maçında formalarına kavuşmaları bekleniyor.

Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında 6 Ocak'ta Süper Kupa'da Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

