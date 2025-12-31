Fenerbahçe'ye Talisca ve Semedo'dan müjde!

Fenerbahçe'ye sakatlıkları bulunan Anderson Talisca ve Nelson Semedo'dan müjdeli haber geldi.
İki futbolcu da sakatlıklarını atlattı. Talisca ve Semedo'nun, Süper Kupa'daki Samsunspor maçında formalarına kavuşmaları bekleniyor.
Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında 6 Ocak'ta Süper Kupa'da Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
