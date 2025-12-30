30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
0-1DA
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
0-1DA
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Roma'dan sürpriz fesih kararı!

Roma, sezon başında Aston Villa'dan kiraladığı Leon Bailey'nin sözleşmesini erkenden fesih etmek istiyor.

calendar 30 Aralık 2025 18:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma, sezon başında kiraladığı ve şu ana kadar isteneni veremeyen Leon Bailey ile ilgili kararını verdi.

Daily Mail'in haberine göre, Başkent ekibi, Jamaikalı sağ kanatın kiralık sözleşmesini fesih etmek istiyor. 

Haberde Roma'nın devre arası transfer döneminde oyuncuyla erkenden yollarını ayırmak istediği kaydedildi.

Leon Bailey, sezon başında 3 milyon euro kiralama bedeliyle Aston Villa'dan Roma'ya transfer olmuştu. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 20 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Bailey, bu sezon 11 maçta sadece 1 asistlik performans sergiledi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
