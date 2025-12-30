30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
0-1DA
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
0-1DA
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Nesibe Aydın'dan sahasında rahat galibiyet

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 90-75 yendi.

calendar 30 Aralık 2025 18:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 90-75 mağlup etti.

Nesibe Aydın, bu sonuçla ligde 8. galibiyetini aldı. Dardanel Çanakkale Belediyespor ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TOBB ETÜ


Hakemler: Samet Biner, Özkan Talo, Aygün Akgül

Nesibe Aydın: Bone 23, Pelin Gülçelik 2, Şeyma Yılık 6, Turner 11, Yağmur Önal 12, Davis 17, Elif Çayır 2, Aysude Torcu 4, Derin Yaya, Melike Yalçınkaya 7, Tuğçe Gürel 6

Dardanel Çanakkale Belediyespor: Saliha Mandıracı 11, Elif Emirtekin 14, Dilara Tongar 7, Simge Tokmak 5, Başak Altunbey 18, Sıla Kaya 14, Nisa Yalçın 6

1. Periyot: 20-19

Devre: 45-44

3. Periyot: 68-58

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
