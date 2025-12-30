30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Galatasaray–Trabzonspor Süper Kupa yarı finali biletleri satışta

5 Ocak 2026'da Gaziantep'te oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak 2026 tarihinde Gaziantep'te oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinin biletleri satışa sunuldu.
 
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gaziantep Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak müsabakanın biletleri Passo Mobil Uygulama'dan veya www.passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.
 
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
 
Galatasaray - Batı Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira
 
Trabzonspor - Doğu Alt Orta Bloklar - 2 bin 500 lira
 
Galatasaray - Batı Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira
 
Trabzonspor - Doğu Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira
 
Trabzonspor -Doğu Üst Orta Bloklar - bin 750 lira
 
Galatasaray - Batı Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira
 
Trabzonspor - Doğu Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira
 
Galatasaray - Kuzey Alt - bin lira
 
Trabzonspor - Güney Alt - bin lira
 
Galatasaray - Kuzey Üst - bin lira
 
Trabzonspor - Güney Üst - bin lira
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
