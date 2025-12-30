30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Osimhen ve En-Nesyri Avrupa devleri arasında

Galatasaraylı Victor Osimhen ile Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, 2025 yılında Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla gol atan futbolcular arasında ilk 10'a girerek Türk futbolunu üst sıralarda temsil etti.

calendar 30 Aralık 2025 16:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Osimhen ve En-Nesyri Avrupa devleri arasında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, 2025 yılında Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla gol atan 10 futbolcu içinde yer aldı.
 
Osimhen ile En-Nesyri, 2025'te İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde mücadele eden oyuncular arasında yapılan sıralamada ilk 10'a girmeyi başardı.
 
İspanya, Almanya, İngiltere ve Türkiye'den ikişer, Fransa ve Portekiz'den de birer oyuncu ilk 10'u oluşturdu.
 
EN ÜSTTE MBAPPE
 
İspanya ekibi Real Madrid'in Fransız oyuncusu Kylian Mbappe, 2025 yılında Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla gol atan oyuncu oldu.
 
Fransız yıldız, geçen sezon Real Madrid formasıyla 56 resmi maçta 58 kez rakip fileleri havalandırarak bu alanda en üst sıraya yerleşti.
 
Mbappe'yi 48 golle Harry Kane ve 42 golle Vangelis Pavlidis takip etti.
 
OSIMHEN ÖNEMLİ İSİMLERİ GEÇTİ
 
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 2025 yılında attığı 37 golle Avrupa'daki önemli isimleri geride bıraktı.
 
Sarı-kırmızılı takımla 2025 yılında toplam 42 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 37 kez rakip ağları sarstı.
 
Erling Haaland ile aynı gol sayısına ulaşan Osimhen, 34 gollü Viktor Gyökeres, 31 gollü Serhou Guirassy, 29 gollü Ousmane Dembele ve 28 gollü Julian Alvarez'i geçerek sıralamada 5. oldu.
 
EN-NESYRI 9. SIRADA
 
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki oyuncular arasında en fazla gol atan 9. futbolcu olarak kayıtlara geçti.
 
En-Nesyri, bu yıl Fenerbahçe formasıyla 53 resmi maçta 29 gol kaydetti. Faslı santrfor, 2025'teki performansıyla bu alanda 9. sıraya adını yazdırdı.
 
2025 YILINA DAMGA VURAN DEMBELE, 8. BASAMAKTA
 
Fransa ekibi PSG'nin yıldızı Ousmane Dembele, Avrupa'nın en formda golcüleri arasında 8. sırada kendine yer buldu.
 
Dembele, 2025 yılında 42 resmi maçta attığı 29 golle söz konusu sıralamada 8. oldu.
 
PSG ile 2025 yılını UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle noktalayan yıldız oyuncuya, Altın Top ve FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülü verildi.
 
SIRALAMA
 
2025 yılında Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla gol atan 10 futbolcu şu şekilde sıralandı:
 
Sıra Futbolcu Takım Lig Maç Gol
1. Kylian Mbappe Real Madrid İspanya 56 58
2. Harry Kane Bayern Münih Almanya 51 48
3. Vangelis Pavlidis Benfica Portekiz 58 42
4. Erling Haaland Manchester City İngiltere 41 37
5. Victor Osimhen Galatasaray Türkiye 42 37
6. Viktor Gyökeres Arsenal İngiltere 46 34
7. Serhou Guirassy Borussia Dortmund Almanya 49 31
8. Ousmane Dembele PSG Fransa 42 29
9. Youssef En-Nesyri Fenerbahçe Türkiye 53 29
10. Julian Alvarez Atletico Madrid İspanya 51 28
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.