Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok kararının perde arkası ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok hakkındaki kadro dışı kararının perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar...

30 Aralık 2025
Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok kararının perde arkası ortaya çıktı!
Beşiktaş'ta eski kaptanlar Necip Uysal ve Mert Günok adeta adım adım planlanan bir operasyonla kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı.

SERGEN YALÇIN VE SERKAN REÇBER'İN ORTAK KARARI

Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in ortak kararıyla deneyimli futbolcuların bileti kesildi. Ardından da siyah-beyazlı yönetim kurulu camiada büyük tartışma yaratan bu kararı uygulamaya koydu.



İLK ADIM 17 EKİM'DE ATILDI

Milliyet'in haberine göre, Necip ve Mert'le ilgili ilk adım 17 Ekim'de atıldı. Emektar oyuncuların kaptanlık görevlerine son verilirken, yeni transferler Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi sürpriz biçimde kaptanlığa getirildi. Sergen Yalçın'ın talebi ardından yönetim kurulu resmi açıklama yaptı. Beşiktaş hemen ertesi gün sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olurken fatura Mert'e kesildi.

SERGEN YALÇIN İLE MERT GÜNOK ARASINDA TARTIŞMA

Sergen Yalçın ile Mert Günok arasında maçtan sonra tartışma yaşandı. Yalçın, "Ben kısa oyna dedim, sen sürekli uzun vurdun" diyerek deneyimli kaleciye çıkıştı. Mert ise "Daha önce de uzun oynamamı istemiştiniz" karşılığını verdi. Sergen Yalçın bu tartışmanın ardından Mert'i yedeğe çekerek kaleyi Ersin'e teslim etti.

ÜÇ KEZ AYNI YANIT

Serkan Reçber geçen hafta Mert ve Necip'le bir araya gelerek, "Yeni dönemde kadro planlamasında yoksunuz, kendinize kulüp bulun. Sergen hoca sizinle görüşme yapmayacak" dedi. Şoke olan Mert, Başkan Serdal Adalı ile görüştü ancak, "Hocanın kararını destekliyoruz" cevabını aldı.

Mert ve Necip daha sonra Sergen Yalçın ile görüşmek için girişimlerde bulundu. Mert'e üç kez Yalçın'ın çok yoğun olduğu bilgisi verildi. Necip ise Sergen Yalçın'a telefonla ulaştı. Siyah-beyazlı hocanın, "Seni geri arayacağım" dediği ancak Necip'e dönüş yapmadığı aktarıldı.



  • KL
