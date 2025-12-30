Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok kararının perde arkası ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta eski kaptanlar Necip Uysal ve Mert Günok adeta adım adım planlanan bir operasyonla kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı.



SERGEN YALÇIN VE SERKAN REÇBER'İN ORTAK KARARI



Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in ortak kararıyla deneyimli futbolcuların bileti kesildi. Ardından da siyah-beyazlı yönetim kurulu camiada büyük tartışma yaratan bu kararı uygulamaya koydu.

Necip ve Mert'le ilgili ilk adım 17 Ekim'de atıldı. Emektar oyuncuların kaptanlık görevlerine son verilirken, yeni transferler Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi sürpriz biçimde kaptanlığa getirildi. Sergen Yalçın'ın talebi ardından yönetim kurulu resmi açıklama yaptı. Beşiktaş hemen ertesi gün sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olurken fatura Mert'e kesildi.Sergen Yalçın ile Mert Günok arasında maçtan sonra tartışma yaşandı. Yalçın,diyerek deneyimli kaleciye çıkıştı. Mert isekarşılığını verdi. Sergen Yalçın bu tartışmanın ardından Mert'i yedeğe çekerek kaleyi Ersin'e teslim etti.Serkan Reçber geçen hafta Mert ve Necip'le bir araya gelerekdedi. Şoke olan Mert, Başkan Serdal Adalı ile görüştü ancak,cevabını aldı.Mert ve Necip daha sonra Sergen Yalçın ile görüşmek için girişimlerde bulundu. Mert'e üç kez Yalçın'ın çok yoğun olduğu bilgisi verildi. Necip ise Sergen Yalçın'a telefonla ulaştı. Siyah-beyazlı hocanın,dediği ancak Necip'e dönüş yapmadığı aktarıldı.