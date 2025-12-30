30 Aralık
İngiltere'de futbol gündemi Hull City!

Hull City, deplasmanda Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig yarışında iddiasını güçlendirirken, kulüp başkanı Acun Ilıcalı yönetimindeki ekip son 6 maçta 5 galibiyet alıp İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship temsilcisi Hull City, Premier Lig yarışının en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Middlesbrough'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek büyük bir ses getirdi.

Son haftalarda adeta fırtına gibi esen Hull City, son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Premier Lig hedefini net bir şekilde ortaya koydu.

Bu sonuçla puanını 41'e yükselten Hull City, play-off hattı için güçlü bir aday haline geldi.



Takımın yükselişi İngiltere spor basınında da geniş yankı uyandırırken, ülkenin en büyük spor platformlarından TalkSport ve Sky Sports, Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ile canlı bağlantılar gerçekleştirerek bu başarıyı gündemlerine taşıdı.

Hull City, Premier Lig hayalini gerçeğe dönüştürmek için emin adımlarla ilerliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
