30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Miralem Pjanic'ten Juventus'a transfer tavsiyesi!

Juventus'un eski yıldızı Miralem Pjanic, siyah-beyazlı kukübe transfer önerisinde bulundu.

30 Aralık 2025 13:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Juventus'un eski orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Juventus'a transfer önerisinde bulundu.

Tuttosport'a konuşan Bosna-Hersekli futbol adamı, Juventus'un orta saha için Sandro Tonali'yi kadrosuna katması gerektiğini söyledi.

"İTALYA'NIN EN İYİSİ"

Futbolu bıraktığını ve artık ailesine zaman ayırdığını belirten Pjanic, transfer gündemine dair görüşlerini de paylaştı. Tecrübeli isim, Sandro Tonali için, "Gücü, karakteri var, oyunu çok iyi okuyor ve pasla oyunu kurabiliyor. Bana göre şu an İtalya'nın en iyi orta saha oyuncusu" ifadelerini kullandı.



"SPALETTI GİBİ TEKNİK ADAM ÇOK AZ"

Pjanic, Juventus'un mevcut yükselişinde teknik direktör Luciano Spalletti'nin payının büyük olduğunu vurguladı. Spalletti'yi yakından tanıdığını belirten Pjanic, "Onun gibi iyi teknik adam çok az. Takımın ligde tırmanışı beni şaşırtmadı" dedi.

"JUVENTUS HER ZAMAN ZİRVEYİ HEDEFLER"

Şampiyonluk ihtimali hakkında da konuşan Pjanic, Juventus'un hedeflerini yüksek tutması gerektiğini söyledi: "Juventus her zaman zirveyi hedefler. Puan durumu sıkışık, takım maçtan maça gelişiyor. Neden olmasın?"

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
