Miralem Pjanic'ten Juventus'a transfer tavsiyesi!

Juventus'un eski orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Juventus'a transfer önerisinde bulundu.
Tuttosport'a konuşan Bosna-Hersekli futbol adamı, Juventus'un orta saha için Sandro Tonali'yi kadrosuna katması gerektiğini söyledi.
"İTALYA'NIN EN İYİSİ"
Futbolu bıraktığını ve artık ailesine zaman ayırdığını belirten Pjanic, transfer gündemine dair görüşlerini de paylaştı. Tecrübeli isim, Sandro Tonali için, "Gücü, karakteri var, oyunu çok iyi okuyor ve pasla oyunu kurabiliyor. Bana göre şu an İtalya'nın en iyi orta saha oyuncusu" ifadelerini kullandı.
"SPALETTI GİBİ TEKNİK ADAM ÇOK AZ"
Pjanic, Juventus'un mevcut yükselişinde teknik direktör Luciano Spalletti'nin payının büyük olduğunu vurguladı. Spalletti'yi yakından tanıdığını belirten Pjanic, "Onun gibi iyi teknik adam çok az. Takımın ligde tırmanışı beni şaşırtmadı" dedi.
"JUVENTUS HER ZAMAN ZİRVEYİ HEDEFLER"
Şampiyonluk ihtimali hakkında da konuşan Pjanic, Juventus'un hedeflerini yüksek tutması gerektiğini söyledi: "Juventus her zaman zirveyi hedefler. Puan durumu sıkışık, takım maçtan maça gelişiyor. Neden olmasın?"