Konyaspor'dan dört transfer birden!

Konyaspor, transfer dönemi resmi olarak açılmadan dört futbolcu ile anlaşma sağladı.

30 Aralık 2025 14:32
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Konyaspor'dan dört transfer birden!
Süper Lig'in ilk devresini 17 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Konyaspor, 2 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemine hızlı başladı.

Yeşil beyazlı ekip, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Trabzonsporlu sol bek Arif Boşluk, Başakşehir'den Deniz Türüç ve Viking takımından Norveçli Sander Svendsen ile prensipte anlaştı.

4 futbolcunun, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

