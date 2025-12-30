30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Benfica, Mourinho ile aradığını bulamadı!

Benfica, Jose Mourinho yönetiminde ligde çıktığı 12 maçta 10 puan kaybetti.

calendar 30 Aralık 2025 13:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benfica, Mourinho ile aradığını bulamadı!
Benfica, Bruno Lage'nin ardından göreve getirdiği Jose Mourinho ile aradığını bulamadı.

Mourinho yönetiminde ligde 12 maça çıkan Benfica, bu maçlarda 10 puan kaybetti.

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, 16 haftası geride kalan ligde 46 puanlı lider Porto'nun 10 puan gerisine düştü. Ligde lider Porto'nun 46, ikinci sıradaki Sporting Lizbon'un 41 ve üçüncü sırada yer alan Benfica'nın 36 puanı bulunuyor.


MAÇ BERABERE BİTTİ
MOURINHO: "KAZANDIK"

Benfica'da istediği sonuçları alamayan Mourinho, yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

Jose Mourinho, son oynanan ve 2-2 biten Braga maçının ardından Benfica'nın kazandığını söyledi ve hakeme ilginç bir tepki gösterdi.

Mourinho, "Bu büyük bir zafer, ilk yarıda Braga bizden daha iyiydi. Kısa bir süre içerisinde üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Duran topta golü attık. İkinci yarıda Braga yoktu, sadece Benfica vardı. Oyuncular bu sorumluluğu üstlendi ve sonucu tersine çevirdi. Burada 3-2 kazanmak bizim için büyük bir sonuç. 3-2 kazandık." dedi.

Portekizli teknik adam, "Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim, mesafe konusunda şüphelerim vardı, VAR'ın izlediği monitörde tekrar tekrar izledim. Gol geçerli, bu büyük bir zafer. Kazandık, kazandık, kazandık" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

DEVLER LİGİ'NDE NE YAPTI?

Benfica, Mourinho ile Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 3 galibiyet, 2 galibiyetle 6 puan topladı.

Benfica, ligdeki bir sonraki maçında 3 Ocak Cumartesi günü sahasında Estoril ile karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
