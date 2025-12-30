Benfica, Mourinho ile aradığını bulamadı!

Benfica, önce penaltı bekledi ardından devam eden oyunda golü buldu ama bu gol, faul sebebiyle iptal edildi; penaltı beklenen pozisyon VAR'da incelendi ve devam kararı verildi.pic.twitter.com/U0J83g5zYK



📊PUAN DURUMU

4⃣6⃣ - Porto

4⃣1⃣- Sporting Lizbon

3⃣6⃣ - Benfica



Benfica, Jose Mourinho yönetiminde ligde çıktığı 12 maçta 10 puan kaybetti.



Benfica, Bruno Lage'nin ardından göreve getirdiği Jose Mourinho ile aradığını bulamadı.Mourinho yönetiminde ligde 12 maça çıkan Benfica, bu maçlarda 10 puan kaybetti.Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, 16 haftası geride kalan ligde 46 puanlı lider Porto'nun 10 puan gerisine düştü. Ligde lider Porto'nun 46, ikinci sıradaki Sporting Lizbon'un 41 ve üçüncü sırada yer alan Benfica'nın 36 puanı bulunuyor.Benfica'da istediği sonuçları alamayan Mourinho, yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.Jose Mourinho, son oynanan ve 2-2 biten Braga maçının ardından Benfica'nın kazandığını söyledi ve hakeme ilginç bir tepki gösterdi.Mourinho," dedi.Portekizli teknik adam,sözleriyle konuşmasını noktaladı.Benfica, Mourinho ile Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 3 galibiyet, 2 galibiyetle 6 puan topladı.Benfica, ligdeki bir sonraki maçında 3 Ocak Cumartesi günü sahasında Estoril ile karşı karşıya gelecek.