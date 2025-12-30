30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Premier Lig'den Roland Sallai'ye yeni talip!

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Roland Sallai'ye Premier Lig ilgisi sürüyor.

Premier Lig'den Roland Sallai'ye yeni talip!
Galatasaray'da sezonun ilk yarısının en iyi performans gösteren isimlerinden birisi Roland Sallai olmuştu.
 
Kendi bölgesi olmamasına rağmen sağ bekte beklentilerin üzerine çıkan Macar yıldız, milli takım formasıyla da büyük beğeni kazanmıştı. Sallai'nin bu yükselen grafiği sonrası talipleri de hemen arttı.
 
Geçtiğimiz günlerde Premier Lig kulüplerinden Brentford, Galatasaray'la temasa geçmiş ve Sallai'nin fiyatını sormuştu.
 
Takımın joker futbolcusunu bırakmak istemeyen yönetim de "30 milyon Euro" yanıtını vermişti.
 
BRENTFORD İPTAL, EVERTON DEVREDE
 
Bu gelişme üzerine Brentford masadan kalktı ancak bir başka Premier Lig kulübü Everton devreye girdi.
 
Sallai'yi kadrosuna katmak isteyen Everton'ın sarı-kırmızılı kulübe ilgi mektubu gönderdiği belirlendi.
 
İngiliz ekibinin yapacağı teklif ve görüşmelerin geleceği nokta merakla bekleniyor.
 
ROLAN SALLAI'NIN PERFORMANSI
 
Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan Sallai, 1 gol ve 3 asistle katkı sağladı.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
