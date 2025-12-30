30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Onuachu attı; Nijerya 3'te 3 yaptı!

Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu'nun 3. ve son maçında Nijerya, 10 kişi Uganda'yı 3-1 mağlup etti.

calendar 30 Aralık 2025 20:58
Onuachu attı; Nijerya 3'te 3 yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Afrika Uluslar Kupası C Grubu 3. ve son maçında Nijerya ile Uganda karşı karşıya geldi.

Complexe Sportif de Fes'te oynanan mücadeleyi Nijerya, 3-1 kazandı.

Nijerya'ya mücadelede galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Paul Onuachu ile 62. ve 67. dakikalarda Raphael Onyedika kaydetti.

Uganda'nın tek golünü 75. dakikada Rogers Mato kaydetti. Öte yandan Uganda'da oyuna ikinci yarıda giren kaleci Salim Magoola, ceza sahası dışında elle oynaması nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Nijerya'da ilk 11'de başladıkları maçta Galatasaraylı Osimhen 87 dakika, Trabzonsporlu Paul Onuachu 77 dakika sahada kaldı. Beşiktaşlı Wilfred Ndidi ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Nijerya, grupta 3'te 3 yaparak son 16 turunda yer aldı. Uganda ise 1 puanla grubu son sırada tamamladı.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.