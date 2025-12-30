30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Beşiktaş BOA, 2025 yılını galibiyet ile tamamladı!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda OGM Ormanspor'u 95-73 mağlup etti.

calendar 30 Aralık 2025 16:54 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 16:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş BOA, 2025 yılını galibiyet ile tamamladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda OGM Ormanspor'u 95-73 yendi.

Beşiktaş BOA, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini elde etti, OGM Ormanspor ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: M. Sait Zarifoğlu



Hakemler: Fatih Güler, Münevver Özemre, Hasan Kamil Takınyalıoğlu

OGM Ormanspor: Duygu Özen 2, Kübra Erat 15, Gamze Takmaz 6, DeShields 26, Banu Şimşek 14, Damla Gezgin 3, Yaren Düzcü 5, Aliye Nur Orak , Melisa Dönmez 2, Yağmur Güvercin, Ecrin Su Özdemir

Beşiktaş BOA: Özge Özışık 2, Whitcomb 17, Fraser 21, Meltem Yıldızhan 11, İlayda Güner 13, Toure 10, Pelin Bilgiç 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, İdil Saçalır 5, Yağmur Özdal 3, Almira Yiğit

1. Periyot: 22-28

Devre: 41-61

3. Periyot: 58-77



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.