30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Arda Okan, Leipzig'in radarına girdi!

Leipzig, Göztepe forması giyen ve ilk yarıdaki performansıyla dikkat çeken Arda Okan Kurtulan ile ilgileniyor.

calendar 30 Aralık 2025 12:16 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 12:18
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 4. sırada Avrupa potasında tamamlayan Göztepe'nin genç isimleri transferin gözdesi oldu.

TRANSFERİN GÖZDELERİ

Süper Lig lideri Galatasaray ve İspanya'dan Sevilla, Anthony Dennis'e talip olurken; Göztepe'nin genç savunmacısı Arda Okan Kurtulan'a Almanya'dan ilgi var.

İzmir temsilcisinin 23 yaşındaki sağ bekine Leipzig'in kanca attığı öğrenildi. Sezon başında kadrosuna Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo'yu katan Alman ekibi, gözünü bu kez Arda'ya çevirdi.


Yaz transfer döneminde Göztepe bünyesine Adana Demirspor'dan katılan Arda Okan, ilk yarıda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

ROMULO İLE REKOR KIRILDI

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un en güvendiği isimlerin başında gelen genç sağ bek performansıyla kısa sürede taraftarların da gönlüne görmeyi başardı.

Yaz döneminde bonuslarla birlikte Romulo için toplam 25 milyon euro (Romulo, bu bedelle Anadolu'dan yapılan en yüksek satış olarak rekor kırdı.) ödeyen Leipzig'in önümüzdeki günlerde Arda Okan için İzmir ekibinin kapısını bir kez daha çalması bekleniyor.

Avrupa'yı hedefleyen sarıkırmızılı yönetimin, bu teklif karşısında alacağı tavır merakla bekleniyor. Fenerbahçe altyapısında yetişen Arda Okan, 2022'de Adana Demir'e imza atarken Karacabey ve Diyarbekir'de kiralık olarak forma giymişti.

SEZON PERFORMANSI

Göztepe forması altında sezonun ilk yarısında 17 maçta süre bulan Arda Okan, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. 

