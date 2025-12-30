MKE Ankaragücü'nde 'gerçekçi hedef, play-off'

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Recep Karatepe, başkent temsilcisi için "play-off hedefinin çok gerçekçi olduğunu" söyledi.



Ligde ilk yarıyı 4 maçlık kazanma serisinin ardından 19. haftadaki 4-2'lik İskenderunspor yenilgiyle kapatan başkent ekibi, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 28 puan topladı.



MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Recep Karatepe, sezonun ikinci yarısına play off hattı sınırında 9. sırada başlayacak sarı-lacivertli takımın ilk yarı performansını ve hedeflerini, Beştepe Tesisleri'nde, AA muhabirine değerlendirdi.

Göreve başladığında sarı-lacivertlilerin 3. haftada 1 puanla sonuncu sırada olduğunu anımsatan Karatepe,dedi.Kaybettikleri maçlar da dahil iyi oynadıklarını dile getiren Karatepe, ilk 8'e girme potansiyellerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını ve transfer yasağını göz önünde bulundurarak genç oyuncuları A takıma kazandırdıklarını dile getirdi.Ankaralı olması ve Süper Lig tecrübesine değinen Karatepe,ifadeleri kullandı.Gençlerbirliği'nde geçen sezon "büyük işler" yaptıklarını anlatan Karatepe,ifadesini kullandı.MKE Ankaragücü'nün transfer yasağının devam ettiğine dikkati çeken Karatepe,diye konuştu.Play-off hedefine inanarak göreve geldiğini vurgulayan Karatepe, şöyle devam etti:Karatepe, Ankaragücü taraftarının genç oyunculara destek vermesinin önemine dikkati çekerek sözlerini tamamladı.