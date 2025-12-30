30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

MKE Ankaragücü'nde "gerçekçi hedef, play-off"

2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Recep Karatepe, başkent temsilcisi için "play-off hedefinin çok gerçekçi olduğunu" söyledi.

calendar 30 Aralık 2025 13:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
MKE Ankaragücü'nde 'gerçekçi hedef, play-off'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Recep Karatepe, başkent temsilcisi için "play-off hedefinin çok gerçekçi olduğunu" söyledi. 

Ligde ilk yarıyı 4 maçlık kazanma serisinin ardından 19. haftadaki 4-2'lik İskenderunspor yenilgiyle kapatan başkent ekibi, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 28 puan topladı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Recep Karatepe, sezonun ikinci yarısına play off hattı sınırında 9. sırada başlayacak sarı-lacivertli takımın ilk yarı performansını ve hedeflerini, Beştepe Tesisleri'nde, AA muhabirine değerlendirdi.



Göreve başladığında sarı-lacivertlilerin 3. haftada 1 puanla sonuncu sırada olduğunu anımsatan Karatepe, "Sezon başı üst ligden düşmenin handikapları, yabancı oyuncuların gitmesi, transfer yasakları bunların hepsi dezavantaj. Takım çok heterojen, 6-7 tecrübeli oyuncumuz, 20-25 de genç oyuncumuz var. Aslında çok farklı bir grup ama bunları birleştirip 'yarışmacı bir kimliğe bürünebiliriz' diye düşündük ve şu anda attığımız temeller yavaş yavaş karşılığını görüyor." dedi.

Kaybettikleri maçlar da dahil iyi oynadıklarını dile getiren Karatepe, ilk 8'e girme potansiyellerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını ve transfer yasağını göz önünde bulundurarak genç oyuncuları A takıma kazandırdıklarını dile getirdi.

Ankaralı olması ve Süper Lig tecrübesine değinen Karatepe, "Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, Bursaspor, Eskişehirspor ve geçen yıl da Gençlerbirliği'nde çalıştım. Ankaragücü için hiç istenmeyecek bir durum, gerçekten büyük bir türbülans, 2 yıl önce Süper Lig, sonra 1. lig ve arkasından burası ama Ankaragücü güçlü bir camia, ben de bu camianın gücüne inanarak geldim." ifadeleri kullandı.

- Güçlü camiaların play-off avantajı

Gençlerbirliği'nde geçen sezon "büyük işler" yaptıklarını anlatan Karatepe, "Ankaragücü için de aynı şeyleri gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

MKE Ankaragücü'nün transfer yasağının devam ettiğine dikkati çeken Karatepe, "Öz kaynaklarımız ve elimizdeki futbolcularla devam etmemiz gerekiyor. Eğer oyuncularımızı kaybetmez ve genç oyuncularımızın fiziksel ve mental gelişimlerini sağlarsak bizim için avantajlı bir sezon olur." diye konuştu.

Play-off hedefine inanarak göreve geldiğini vurgulayan Karatepe, şöyle devam etti:

"Ligin sonunda direkt çıkarız hedefi gerçekçi değildi, play-off hedefi çok gerçekçi bir hedef. Play-off'tan sonra artık orada gününde olan güçlü camiaların daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Oradan çıkma şansımız olabilir, daha önümüzde oynanmamış 18 maç var. Bu ivme içerisinde istediğimiz gibi gidersek de 'neden direkt çıkmayalım' diye de düşünebiliriz ama şu anki gerçekçi hedefimiz play-off."

Karatepe, Ankaragücü taraftarının genç oyunculara destek vermesinin önemine dikkati çekerek sözlerini tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.