30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Karşıyakalı Adem'e milli müjde

Karşıyaka'da son haftalardaki performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki Adem Yeşilyurt, U19 Milli Takımı'nın Özbekistan maçları için aday kadroya davet edilerek ilk kez ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

calendar 30 Aralık 2025 16:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyakalı Adem'e milli müjde
U19 Milli Takım'ın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihlerinde Özbekistan ile Antalya'da oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklanırken, 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Yeşilyurt da ilk kez ay-yıldızlı kadroya davet edilmenin sevincini yaşadı.

Yeşil-kırmızılı kulüpte ilk 11'de forma giydiği son 5 maçta parlayıp transferde Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi dev kulüplerin dikkatini çeken 18 yaşındaki Adem, 7 Ocak'ta Antalya'da toplanacak aday kadroya davet edildi.

Adem Yeşilyurt, Kütahyasporlu Bora Yağız Aydın'la birlikte 3'üncü Lig'den U19 Milli Takımı'na çağrılan iki isimden biri oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
