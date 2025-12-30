31 Aralık sağlık ocağı açık mı? Yarın sağlık ocakları açık mı?

Yeni yıl yaklaşırken, 31 Aralık'ta hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Yılbaşının resmi tatil olması nedeniyle pek çok kurum hizmetlerine ara veriyor. Bu yıl yeni yıl tatili çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık'ta sağlık ocakları ve hastaneler hizmet verecek mi? Yılbaşında hastaneler çalışıyor mu? Yanıtları sizler için haberimizde derledik.

Bugün (31 Aralık 2025) sağlık ocakları hizmet vermeye devam edecek. Sabah saat 09:00 itibari ile vatandaşlar sağlık ocaklarına giderek aile hekimlerine muayene olabilecek.

Bugün kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık kuruluşlarının yarım gün hizmet vereceği düşünülse de tam gün hizmet vermeye devam edecek.

Sağlık ocakları da yarım gün değil, tam gün boyunca açık olacak.

1 Ocak 2026 tarihinde resmi tatil olması nedeni ile sağlık ocakları kapalı olacak. 2 Ocak Çarşamba itibari ile sağlık ocakları hizmet vermeye devam edecek.