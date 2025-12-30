Haber Tarihi: 30 Aralık 2025 11:01 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 11:01

31 Aralık sağlık ocağı açık mı? Yarın sağlık ocakları açık mı?

31 Aralık yarın, yani yılbaşı resmi tatilinin hemen öncesi sağlık ocaklarının açık olup olmadığı binlerce vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Sağlık ocağına giderek muayene olmak isteyen ve ilaç yazdırmak isteyenler "Bugün sağlık ocağı açık mı? 31 Aralık sağlık ocakları kaça kadar açık? Yarım gün mü? 1 Ocak sağlık ocakları kapalı mı?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

31 Aralık sağlık ocağı açık mı? Yarın sağlık ocakları açık mı?
Abone Ol
Yeni yıl yaklaşırken, 31 Aralık'ta hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Yılbaşının resmi tatil olması nedeniyle pek çok kurum hizmetlerine ara veriyor. Bu yıl yeni yıl tatili çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık'ta sağlık ocakları ve hastaneler hizmet verecek mi? Yılbaşında hastaneler çalışıyor mu? Yanıtları sizler için haberimizde derledik.
 
BUGÜN SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Bugün (31 Aralık 2025) sağlık ocakları hizmet vermeye devam edecek. Sabah saat 09:00 itibari ile vatandaşlar sağlık ocaklarına giderek aile hekimlerine muayene olabilecek.
31 ARALIK SAĞLIK OCAKLARI KAÇA KADAR AÇIK?

Bugün kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık kuruluşlarının yarım gün hizmet vereceği düşünülse de tam gün hizmet vermeye devam edecek.

Sağlık ocakları da yarım gün değil, tam gün boyunca açık olacak.

1 OCAK SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?

1 Ocak 2026 tarihinde resmi tatil olması nedeni ile sağlık ocakları kapalı olacak. 2 Ocak Çarşamba itibari ile sağlık ocakları hizmet vermeye devam edecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Arsenal'den Aston Villa'ya gözdağı: 11 maçlık seriyi bitirdiler! Arsenal Arsenal'den Aston Villa'ya gözdağı: 11 maçlık seriyi bitirdiler!
Manchester United'a evinde şok sonuç! Manchester United Manchester United'a evinde şok sonuç!
Chelsea ile Bournemouth yenişemedi Chelsea Chelsea ile Bournemouth yenişemedi
West Ham ile Brighton gol düellosunda yenişemedi Brighton West Ham ile Brighton gol düellosunda yenişemedi
Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda üst turda! Afrika Kupası Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda üst turda!
Ronaldo, 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı! Suudi Arabistan Ligi Ronaldo, 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı!
Dursun Özbek'ten 1 Ocak'ta yapılacak yürüyüş için çağrı Galatasaray Dursun Özbek'ten 1 Ocak'ta yapılacak yürüyüş için çağrı
PFDK'den Beşiktaş'a para cezası! Beşiktaş PFDK'den Beşiktaş'a para cezası!
Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Galatasaray Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Necip Uysal'dan emeklilik kararı!
2
Adı Galatasaray ile geçti; Fransa yolcusu!
3
Konyaspor'dan dört transfer birden!
4
Roma'dan sürpriz fesih kararı!
5
İşte Tedesco'nun istediği iki transfer!
6
Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok kararının perde arkası ortaya çıktı!
7
Okan Buruk'tan ayrılığa izin yok!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.