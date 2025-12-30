Haber Tarihi: 30 Aralık 2025 14:13 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 14:13

Karabük okullar tatil mi? 31 Aralık yarın Karabük okullar tatil mi?

Karabük'te okullar tatil mi, 31 Aralık çarşamba günü yarın Karabük'te okulların tatil olacağına ilişkin gözler Karabük Valiliği'nde. Yarın okullara tatil kararı gelip gelmeyeceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları tüm yurtta etkisini gösterdi. Bazı yerlerde okullar tatil edilmişti. Gözler yarına çevrildi. Peki, yarın Karabük'te yarın okullar tatil mi? 31 Aralık günü Karabük'te okullar tatil mi?

Karabük okullar tatil mi? 31 Aralık yarın Karabük okullar tatil mi?
Abone Ol
Karabük'te okullar tatil mi? 31 Aralık (yarın) Karabük'te okullar tatil mi? Okulların tatil durumu gündemde yakından takip ediliyor. Meteoroloji, bir çok il ile ilgili uyarı yaptı. Olumsuz hava koşulları dolayasıyla bugün bazı illerde okullar tatil edildi. Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki 31 Aralık (Yarın) Karabük'te okullar tatil mi, kar tatili var mı?
KARABÜK'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük'te yarın (31 Aralık 2025) okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz Karabük Valiliğinden bir açıklama gelmedi.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Konyaspor'dan dört transfer birden! Konyaspor Konyaspor'dan dört transfer birden!
Crystal Palace'tan Brennan Johnson hamlesi! Tottenham Crystal Palace'tan Brennan Johnson hamlesi!
Fenerbahçe'de Talisca için özel çalışma! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Talisca için özel çalışma!
Galatasaray'da fırsat şansı: Sacha Boey Galatasaray Galatasaray'da fırsat şansı: Sacha Boey
İngiltere'de futbol gündemi Hull City! Hull City İngiltere'de futbol gündemi Hull City!
Karabük okullar tatil mi? 31 Aralık yarın Karabük okullar tatil mi? Gündem Karabük okullar tatil mi? 31 Aralık yarın Karabük okullar tatil mi?
Okan Buruk'tan Metehan Baltacı'ya ziyaret Galatasaray Okan Buruk'tan Metehan Baltacı'ya ziyaret
Kahramanmaraş okullar tatil mi? 31 Aralık yarın Kahramanmaraş okullar tatil mi? Gündem Kahramanmaraş okullar tatil mi? 31 Aralık yarın Kahramanmaraş okullar tatil mi?
Miralem Pjanic'ten Juventus'a transfer tavsiyesi! Juventus Miralem Pjanic'ten Juventus'a transfer tavsiyesi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Mert Günok için Fenerbahçe yanıtı!
2
Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok kararının perde arkası ortaya çıktı!
3
Hull City'den 5 maçta 13 puan!
4
Galatasaray'ı 30 milyon Euroluk mali sınav bekliyor
5
Galatasaray'da yönetime istifa tepki!
6
Premier Lig'den Roland Sallai'ye yeni talip!
7
Beşiktaş ve Trabzonspor takipte: Franco Tongya

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.