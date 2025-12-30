Haber Tarihi: 30 Aralık 2025 14:13 -
Güncelleme Tarihi:
30 Aralık 2025 14:13
Karabük okullar tatil mi? 31 Aralık yarın Karabük okullar tatil mi?
Karabük'te okullar tatil mi, 31 Aralık çarşamba günü yarın Karabük'te okulların tatil olacağına ilişkin gözler Karabük Valiliği'nde. Yarın okullara tatil kararı gelip gelmeyeceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları tüm yurtta etkisini gösterdi. Bazı yerlerde okullar tatil edilmişti. Gözler yarına çevrildi. Peki, yarın Karabük'te yarın okullar tatil mi? 31 Aralık günü Karabük'te okullar tatil mi?
Karabük'te okullar tatil mi? 31 Aralık (yarın) Karabük'te okullar tatil mi? Okulların tatil durumu gündemde yakından takip ediliyor. Meteoroloji, bir çok il ile ilgili uyarı yaptı. Olumsuz hava koşulları dolayasıyla bugün bazı illerde okullar tatil edildi. Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki 31 Aralık (Yarın) Karabük'te okullar tatil mi, kar tatili var mı?
KARABÜK'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Karabük'te yarın (31 Aralık 2025) okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz Karabük Valiliğinden bir açıklama gelmedi.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.