Real Madrid, orta saha oyuncusu Brahim Diaz ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Cadena SER kaynaklı habere göre, 26 yaşındaki futbolcunun kontratı 2030 yılına kadar uzatılacak.
Anlaşmada Brahim Diaz'ın maaşında küçük bir iyileştirme ve performansa dayalı bonuslar yer alıyor. Görüşmelerde taraflar arasında önemli bir pürüz yaşanmadığı, teknik heyetin de oyuncunun daha fazla süre almasını planladığı belirtiliyor.
Sözleşme uzatmasının sezon bitmeden resmen açıklanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Brahim Diaz, bu sezon 18 maçta görev alırken 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Real Madrid'de Brahim Diaz'a 2030'a kadar sözleşme!
Real Madrid, 26 yaşındaki orta saha Brahim Diaz ile maaşı iyileştirilen ve bonuslar içeren yeni sözleşme konusunda 2030'a kadar anlaşmaya vardı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Real Madrid, orta saha oyuncusu Brahim Diaz ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Yusuf Demir için sürpriz talip!
-
9
Beşiktaş'ta Rafa Silva için takas iddiası!
-
8
Galatasaray'da cazip aday Ugarte!
-
7
Roma'dan sürpriz fesih kararı!
-
6
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için CSKA'ya onay!
-
5
Adı Galatasaray ile geçti; Fransa yolcusu!
-
4
Galatasaray'dan Onyedika için istenen bonservis!
-
3
Fenerbahçe'den Mert Günok'a teklif!
-
2
Fenerbahçe'de Musaba için geri sayım
-
1
Trabzonspor'dan 65 milyon euro'ya ret!
- 20:18 Torreira'dan Boca Juniors ve Emiliano Martinez itirafı!
- 19:31 Carragher: "Gabriel Jesus, Gyökeres'ten iyi!"
- 19:09 Real Madrid'de Brahim Diaz'a 2030'a kadar sözleşme!
- 18:51 Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı
- 18:02 Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan yeni yıl mesajı!
- 17:58 Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti
- 16:55 Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
- 16:29 Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber!
- 16:28 Elveda 2025, Hoş Geldin 2026
- 16:23 Galatasaray'da Ayhan Akman ile yollar ayrıldı
- 16:19 Jorgen Strand Larsen için 45 milyon euro!
- 16:09 Luka Modric'ten savaş tepkisi!
- 16:08 LeBron'dan, 18 yaşındaki LeBron'a tavsiyeler
- 15:56 Recep Uçar'dan transfer açıklaması
- 15:56 Gaziantep FK ile Badou Ndiaye yollarını ayırdı
- 15:51 Wissam Ben Yedder, Sakarya'dan Fas'a gidiyor
- 15:47 ÇİMSA ÇBK Mersin'den Alina Iagupova hamlesi
- 15:41 Trendyol Süper Lig'de 2025 yılının en güzel 100 golü
- 15:28 Trabzonspor'un Ahmed Kutucu planı!
- 15:24 Galatasaray ve Trabzonspor'dan erteleme talebi!
- 15:06 Brezilyalı efsane Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı
- 15:01 Napoli'den Rasmus Hojlund için açıklama
- 14:51 Süper Lig 2025/26 harcama limitleri
- 14:32 Napoli'den Noa Lang için ayrılık yanıtı!
- 14:15 Beşiktaş'ta Rafa Silva için takas iddiası!
- 14:05 Luka Modric'ten Jose Mourinho itirafı!
- 13:58 Süper Lig'de Yılın Altın 11'i ve bonuslar!
- 13:52 Pjanic'ten Kenan Yıldız'a büyük övgü
- 13:18 Osman Utkan Gülalan için Galatasaray itirafı!
- 13:10 Galatasaray MCT Technic'te başantrenör Pozzecco oldu
- 12:48 Bill Simmons'tan NBA'i sarsacak öneri: "LeBron-Butler takası"
- 12:47 Kings, Jonathan Kuminga takibinden vazgeçmiş değil
- 12:46 Motiejunas, NBA Europe için: "Basketbol işin önünde gelmeli"
- 12:44 Giddey, hamstring sakatlığı nedeniyle birkaç hafta yok
- 12:12 Trabzonspor'dan 45 maçta 24 galibiyet
- 12:08 Kocaelispor'dan Selçuk İnan'a destek mesajı
- 12:08 Galatasaray'da yerli gücü öne çıkıyor!
- 12:02 Fred transferinden vazgeçtiler!
- 12:02 Galatasaray'da Mauro Icardi'de karar net!
- 11:57 İşte Jhon Duran'ın hedefi!
- 11:49 David Jurasek, Slavia Prag ile görüşüyor
- 11:43 Beşiktaş, Hadjam'dan vazgeçmiyor!
- 11:37 Transferde Avrupa devleri Galatasaray'ın önüne geçti
- 11:17 NBA'de yıldız basketbolcu Jokic, sakatlığı nedeniyle en az 1 ay parkelerden uzak kalacak
- 11:11 Beşiktaş'a Andre Luiz için rakip çıktı
- 11:04 August Priske, Sergen Yalçın'dan onay bekliyor!
- 10:42 Uğurcan Çakır'dan muhteşem istatistik!
- 10:31 Galatasaray'da gollerin yüzde 32'si Osimhen'den!
- 10:26 Başakşehir, Kazımcan Karataş'ı istiyor
- 10:21 Beşiktaş'ta Kehrer için yoğun mesai!
- 10:12 Yusuf Demir için sürpriz talip!
- 10:08 LeBron 41. yaş gününde sessiz kaldı, Lakers Pistons'a farklı yenildi
- 10:00 Sergen Yalçın, Salih Özcan'ı bekliyor
- 09:49 Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için CSKA'ya onay!
- 09:43 Tedesco'dan Nkunku mesajı!
- 09:28 Fenerbahçe'ye Talisca ve Semedo'dan müjde!
- 09:26 Premier Lig'den Gabriel Sara'ya kanca!
- 09:19 Trabzonspor, Masuaku için Fatih Tekke'yi bekliyor
- 09:13 Trabzonspor'da Opoku için temaslar sürüyor
- 09:12 Galatasaray'dan Onyedika için istenen bonservis!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Carragher: "Gabriel Jesus, Gyökeres'ten iyi!"
Real Madrid'de Brahim Diaz'a 2030'a kadar sözleşme!
Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber!
Luka Modric'ten savaş tepkisi!
Napoli'den Rasmus Hojlund için açıklama
Napoli'den Noa Lang için ayrılık yanıtı!
Luka Modric'ten Jose Mourinho itirafı!
Pjanic'ten Kenan Yıldız'a büyük övgü
Manchester United'a evinde şok sonuç!
West Ham ile Brighton gol düellosunda yenişemedi
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|17
|13
|3
|1
|39
|12
|42
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|6
|0
|39
|14
|39
|3
|Trabzonspor
|17
|10
|5
|2
|33
|20
|35
|4
|Göztepe
|17
|9
|5
|3
|21
|9
|32
|5
|Beşiktaş
|17
|8
|5
|4
|30
|22
|29
|6
|Samsunspor
|17
|6
|7
|4
|22
|20
|25
|7
|Başakşehir
|17
|6
|5
|6
|27
|18
|23
|8
|Kocaelispor
|17
|6
|5
|6
|15
|17
|23
|9
|Gaziantep FK
|17
|6
|5
|6
|24
|30
|23
|10
|Alanyaspor
|17
|4
|9
|4
|16
|14
|21
|11
|Gençlerbirliği
|17
|5
|3
|9
|21
|24
|18
|12
|Rizespor
|17
|4
|6
|7
|20
|24
|18
|13
|Konyaspor
|17
|4
|5
|8
|21
|29
|17
|14
|Kasımpaşa
|17
|3
|6
|8
|14
|24
|15
|15
|Antalyaspor
|17
|4
|3
|10
|16
|31
|15
|16
|Kayserispor
|17
|2
|9
|6
|16
|33
|15
|17
|Eyüpspor
|17
|3
|4
|10
|10
|24
|13
|18
|Karagümrük
|17
|2
|3
|12
|14
|32
|9