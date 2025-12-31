31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
0-172'
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
1-375'
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-2
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Real Madrid'de Brahim Diaz'a 2030'a kadar sözleşme!

Real Madrid, 26 yaşındaki orta saha Brahim Diaz ile maaşı iyileştirilen ve bonuslar içeren yeni sözleşme konusunda 2030'a kadar anlaşmaya vardı.

calendar 31 Aralık 2025 19:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Real Madrid, orta saha oyuncusu Brahim Diaz ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Cadena SER kaynaklı habere göre, 26 yaşındaki futbolcunun kontratı 2030 yılına kadar uzatılacak.

Anlaşmada Brahim Diaz'ın maaşında küçük bir iyileştirme ve performansa dayalı bonuslar yer alıyor. Görüşmelerde taraflar arasında önemli bir pürüz yaşanmadığı, teknik heyetin de oyuncunun daha fazla süre almasını planladığı belirtiliyor.

Sözleşme uzatmasının sezon bitmeden resmen açıklanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Brahim Diaz, bu sezon 18 maçta görev alırken 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
