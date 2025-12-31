30 Aralık
Burnley-Newcastle
1-3
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
2-2
30 Aralık
N. Forest-Everton
0-2
30 Aralık
West Ham United-Brighton
2-2
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
4-1
30 Aralık
M. United-Wolves
1-1
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
0-3
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
0-3

Galatasaray'da cazip aday Ugarte!

Galatasaray, Manchester United forması giyen orta saha oyuncusu Manuel Ugarte'yi gündeminde tutmaya devam ediyor.

calendar 31 Aralık 2025 08:59
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da orta sahaya 6-8 numara takviyesi için birçok aday konuşulurken, Manuel Ugarte ismi bir adım öne çıktı.

Manchester United'da bu sezon sadece 13 maçta süre alan Uruguaylı orta saha oyuncusunun transferi, İngiliz devi Avrupa kupalarında yer almadığı için daha rahat gerçekleşebilir.

Vatandaşı Lucas Torreira ile uyumlu olacağı da düşünülen Ugarte'nin yaşı da (24) sarı-kırmızılıları cezbediyor. Piyasa değeri 30 milyon Euro olan, MANU ile kontratı Haziran 2029'da bitecek Ugarte'nin satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadroya katılması gündemde yer alıyor.


İngiliz devi, bu oyuncuyu Ağustos 2024'te Paris Saint-Germain'den 50 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağlamıştı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
