Galatasaray'da cazip aday Ugarte!

Galatasaray'da orta sahaya 6-8 numara takviyesi için birçok aday konuşulurken, Manuel Ugarte ismi bir adım öne çıktı.
Manchester United'da bu sezon sadece 13 maçta süre alan Uruguaylı orta saha oyuncusunun transferi, İngiliz devi Avrupa kupalarında yer almadığı için daha rahat gerçekleşebilir.
Vatandaşı Lucas Torreira ile uyumlu olacağı da düşünülen Ugarte'nin yaşı da (24) sarı-kırmızılıları cezbediyor. Piyasa değeri 30 milyon Euro olan, MANU ile kontratı Haziran 2029'da bitecek Ugarte'nin satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadroya katılması gündemde yer alıyor.
İngiliz devi, bu oyuncuyu Ağustos 2024'te Paris Saint-Germain'den 50 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağlamıştı.
