31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
0-128'
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

NBA'de yıldız basketbolcu Jokic, sakatlığı nedeniyle en az 1 ay parkelerden uzak kalacak

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic, diz sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta maç oynayamayacak.

31 Aralık 2025 11:17
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic, diz sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta maç oynayamayacak.

NBA'den yapılan açıklamada, Denver Nuggets'ın pazartesi günü Miami Heat ile deplasmanda oynadığı maçın devre arasından hemen önce sol dizinden sakatlanarak sahayı topallayarak terk eden Jokic'in en az bir ay parkelerden uzak kalacağı belirtildi.

Takımın açıklamasına göre ise sol dizinde aşırı gerilme yaşayan Nikola Jokic, en az 4 hafta oynayamayacak.


Bir ay sahalardan uzak kalması halinde yaklaşık 16 maçta görev yapamayacak Sırp oyuncu, şubat ayındaki NBA All-Star organizasyonundan önce parkelere dönebilir.

Bu sezon maç başına 29,9 sayı, 12,4 ribaunt ve 11,1 asist ile oynayan Jokic, üst üste ikinci sezonda "triple-double" ortalamasıyla mücadele ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
