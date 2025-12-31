31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-2
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Beşiktaş'ta Rafa Silva için takas iddiası!

Benfica'dan Andreas Schjelderup ile ilgilenen Beşiktaş, transferde Rafa Silva'yı da kullanmak istiyor.

calendar 31 Aralık 2025 14:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Benfica forması giyen Andreas Schjelderup'u transfer gündemine aldı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre siyah-beyazlılar, genç futbolcu için olası bir anlaşmada Rafa Silva'yı da takasa dahil etmeyi Benfica'ya önerdi.

Transfer görüşmelerinin seyri ve Benfica'nın bu teklife vereceği yanıt merakla bekleniyor.

Bu sezon Benfica formasıyla 24 resmi maçta forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 3 asist yaptı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
