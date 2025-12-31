Beşiktaş'ta Rafa Silva için takas iddiası!

Beşiktaş, Benfica forması giyen Andreas Schjelderup'u transfer gündemine aldı.
Portekiz basınından Record'un haberine göre siyah-beyazlılar, genç futbolcu için olası bir anlaşmada Rafa Silva'yı da takasa dahil etmeyi Benfica'ya önerdi.
Transfer görüşmelerinin seyri ve Benfica'nın bu teklife vereceği yanıt merakla bekleniyor.
Bu sezon Benfica formasıyla 24 resmi maçta forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 3 asist yaptı.
