31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
0-128'
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Galatasaray'da gollerin yüzde 32'si Osimhen'den!

Galatasaray'ın 2025 yılında oynadığı maçlarda attığı gollerin yüzde 32'si Victor Osimhen'den geldi.

calendar 31 Aralık 2025 10:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray, 2025 yılında oynadığı resmi maçlarda 115 kez ağları sarstı.

Bu gollerin 37'si Victor Osimhen'den geldi. Skor yükünün yüzde 32'sini çeken Osimhen'i 9'ar golle Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi takip etti.

2025 yılında 3 kulvarda 54 maç oynayan sarı-kırmızılı takım, 37 galibiyet-10 beraberlik-7 yenilgi karnesine sahip.

Mayıs 2025'te çifte kupalı şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitirirken, Şampiyonlar Ligi'nde topladığı 9 puanla ilk 24 için avantajlı durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
