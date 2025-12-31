Galatasaray'da gollerin yüzde 32'si Osimhen'den!

Galatasaray, 2025 yılında oynadığı resmi maçlarda 115 kez ağları sarstı.
Bu gollerin 37'si Victor Osimhen'den geldi. Skor yükünün yüzde 32'sini çeken Osimhen'i 9'ar golle Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi takip etti.
2025 yılında 3 kulvarda 54 maç oynayan sarı-kırmızılı takım, 37 galibiyet-10 beraberlik-7 yenilgi karnesine sahip.
Mayıs 2025'te çifte kupalı şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitirirken, Şampiyonlar Ligi'nde topladığı 9 puanla ilk 24 için avantajlı durumda.
