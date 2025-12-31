Haber Tarihi: 31 Aralık 2025 14:38 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2025 14:38

Yılbaşı Bileti Ne Zaman Çekilecek? 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Saat Kaçta Başlıyor?

Yılbaşı bileti ne zaman çekilecek, büyük ikramiye saat kaçta belli olacak? 2026 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş takvimi ve canlı yayın saati burada.

Yılbaşı Bileti Ne Zaman Çekilecek? 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Saat Kaçta Başlıyor?
Abone Ol
31 Aralık Milli Piyango çekilişi ne zaman başlayacak? Yılbaşı çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanır? İşte büyük ikramiye ve amorti çekiliş saatleri.
Büyük ikramiye hayaliyle bilet alan milyonlarca vatandaş, "Yılbaşı bileti ne zaman çekilecek, çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularına odaklanmış durumda. 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Arama motorlarında "2026 yılbaşı çekilişi saat kaçta, büyük ikramiye çekilişi canlı izle" sorguları hız kazanırken, çekilişin hangi saat dilimlerinde yapılacağı da belli oldu. İşte şanslı numaraların belirleneceği o kritik saatler...

31 Aralık akşamı televizyon başında ve dijital ekranlarda sonuç bekleyenler "Milli Piyango çekilişi bitti mi, amorti ne zaman çekilecek?" yanıtını araştırıyor. Noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen yılbaşı çekilişinde, küçük ikramiyelerden başlayarak dev ikramiyeye doğru giden heyecan dolu bir program uygulanacak. Vatandaşlar, sahip oldukları biletlerin numaralarını sorgulamak için saat bilgisini yakından takip ediyor. İşte 2026 Milli Piyango yılbaşı çekiliş takvimi ve yayın detayları...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
2026 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2025 günü gündüz saatlerinde başlayacak. Gün boyu sürecek çekilişlerin programı genellikle şu şekildedir:

Gündüz Seansı: Saat 14:30 itibarıyla küçük ikramiye tutarları için çekilişler başlar.

Akşam Seansı: Saat 18:30 ve 20:30 civarında orta ölçekli ikramiyelerin çekimi devam eder.

Büyük İkramiye ve Amorti: Herkesin beklediği büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise genellikle saat 23:00 ile 23:30 arasında canlı yayında gerçekleştirilir.

ÇEKİLİŞ NEREDEN İZLENİR?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango Online web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca büyük ikramiye ve amorti çekilişleri, birçok ulusal televizyon kanalı tarafından da anlık olarak ekranlara taşınacak.


SONUÇLAR NE ZAMAN SORGULANABİLİR?
Çekilişin tamamlanmasının ardından, tüm sonuçlar ve sıralı tam liste gece yarısından itibaren Milli Piyango Online sonuç sorgulama sayfası üzerinden erişime açılacak. Bilet sahipleri, bilet numaralarını sisteme girerek ikramiye isabet edip etmediğini anında öğrenebilecekler.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Recep Uçar'dan transfer açıklaması Rizespor Recep Uçar'dan transfer açıklaması
Gaziantep FK ile Badou Ndiaye yollarını ayırdı Gaziantep FK Gaziantep FK ile Badou Ndiaye yollarını ayırdı
Wissam Ben Yedder, Sakarya'dan Fas'a gidiyor Spor Toto 1. Lig Wissam Ben Yedder, Sakarya'dan Fas'a gidiyor
Trendyol Süper Lig'de 2025 Yılının En Güzel 100 Golü Trendyol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 2025 Yılının En Güzel 100 Golü
2024 Yılbaşı Milli Piyango Sonuçları: Büyük İkramiye Çıkan Numaralar ve Sıralı Tam Liste Gündem 2024 Yılbaşı Milli Piyango Sonuçları: Büyük İkramiye Çıkan Numaralar ve Sıralı Tam Liste
Trabzonspor'un Ahmed Kutucu planı! Galatasaray Trabzonspor'un Ahmed Kutucu planı!
Bugün Bankalar Açık mı? 31 Aralık 2025 Bankalar Saat Kaça Kadar Açık, Yarım Gün mü? Gündem Bugün Bankalar Açık mı? 31 Aralık 2025 Bankalar Saat Kaça Kadar Açık, Yarım Gün mü?
Galatasaray ve Trabzonspor'dan erteleme talebi! Galatasaray Galatasaray ve Trabzonspor'dan erteleme talebi!
Yılbaşında Neden Hindi Kesilir? Yılbaşı Gecesi Hindi Yemenin Hikayesi ve Kökeni Gündem Yılbaşında Neden Hindi Kesilir? Yılbaşı Gecesi Hindi Yemenin Hikayesi ve Kökeni
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Trabzonspor'dan 65 milyon euro'ya ret!
2
Fenerbahçe'de Musaba için geri sayım
3
Fenerbahçe'den Mert Günok'a teklif!
4
Galatasaray'dan Onyedika için istenen bonservis!
5
Adı Galatasaray ile geçti; Fransa yolcusu!
6
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için CSKA'ya onay!
7
Roma'dan sürpriz fesih kararı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.