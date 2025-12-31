Yılbaşı Bileti Ne Zaman Çekilecek? 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Saat Kaçta Başlıyor?

31 Aralık Milli Piyango çekilişi ne zaman başlayacak? Yılbaşı çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanır? İşte büyük ikramiye ve amorti çekiliş saatleri.

Büyük ikramiye hayaliyle bilet alan milyonlarca vatandaş, "Yılbaşı bileti ne zaman çekilecek, çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularına odaklanmış durumda. 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Arama motorlarında "2026 yılbaşı çekilişi saat kaçta, büyük ikramiye çekilişi canlı izle" sorguları hız kazanırken, çekilişin hangi saat dilimlerinde yapılacağı da belli oldu. İşte şanslı numaraların belirleneceği o kritik saatler...

31 Aralık akşamı televizyon başında ve dijital ekranlarda sonuç bekleyenler "Milli Piyango çekilişi bitti mi, amorti ne zaman çekilecek?" yanıtını araştırıyor. Noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen yılbaşı çekilişinde, küçük ikramiyelerden başlayarak dev ikramiyeye doğru giden heyecan dolu bir program uygulanacak. Vatandaşlar, sahip oldukları biletlerin numaralarını sorgulamak için saat bilgisini yakından takip ediyor. İşte 2026 Milli Piyango yılbaşı çekiliş takvimi ve yayın detayları...

2026 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2025 günü gündüz saatlerinde başlayacak. Gün boyu sürecek çekilişlerin programı genellikle şu şekildedir:

Gündüz Seansı: Saat 14:30 itibarıyla küçük ikramiye tutarları için çekilişler başlar.

Akşam Seansı: Saat 18:30 ve 20:30 civarında orta ölçekli ikramiyelerin çekimi devam eder.

Büyük İkramiye ve Amorti: Herkesin beklediği büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise genellikle saat 23:00 ile 23:30 arasında canlı yayında gerçekleştirilir.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango Online web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca büyük ikramiye ve amorti çekilişleri, birçok ulusal televizyon kanalı tarafından da anlık olarak ekranlara taşınacak.

Çekilişin tamamlanmasının ardından, tüm sonuçlar ve sıralı tam liste gece yarısından itibaren Milli Piyango Online sonuç sorgulama sayfası üzerinden erişime açılacak. Bilet sahipleri, bilet numaralarını sisteme girerek ikramiye isabet edip etmediğini anında öğrenebilecekler.