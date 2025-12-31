1 Ocak Otobüsler Ücretsiz mi? 1 Ocak 2026 Perşembe Bugün Toplu Taşıma Bedava mı?

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2026 Perşembe günü Marmaray, İZBAN, Başkentray ve belediye otobüsleri bedava mı olacak? İşte Resmi Gazete kararı ve detaylar.

Yeni yılın ilk gününde dışarı çıkacak olan vatandaşlar, "1 Ocak'ta otobüsler ücretsiz mi, bugün toplu taşıma bedava mı?" sorularına yanıt arıyor. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması nedeniyle ulaşım planı yapanlar, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde belediye araçlarının ve bakanlığa bağlı raylı sistemlerin ücret tarifesini merak ediyor. "Bugün metrobüs ve metro bedava mı?" sorguları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, konuya dair beklenen Resmi Gazete kararı ve belediye açıklamaları geldi. İşte 1 Ocak 2026 Perşembe toplu taşıma ücretsiz kullanım detayları...

1 Ocak Perşembe günü işe gidecek veya gezmeye çıkacak olanlar "1 Ocak'ta Marmaray, İZBAN ve Başkentray ücretsiz mi, otobüsler için kart basılacak mı?" sorularını gündeme taşıdı. Her yıl olduğu gibi 2026 yılbaşında da ulaşım desteği verilip verilmeyeceği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile büyükşehir belediyelerinin duyurularıyla netlik kazandı. Vatandaşlar özellikle yılbaşı gecesi düzenlenen ek seferler ve gün boyu sürecek ücretsiz ulaşım imkanlarını takip ediyor. İşte il il 1 Ocak ücretsiz ulaşım rehberi...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00:00'dan 24:00'e kadar aşağıdaki hatlar ücretsiz hizmet verecektir:

İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı.

Ankara: Başkentray.

İzmir: İZBAN.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için 1 Ocak günü İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay ve şehir hatları vapurları ücretsiz olacaktır. Ayrıca yılbaşı gecesi ulaşım yoğunluğunu karşılamak adına metrobüs ve metro hatlarında ek seferler düzenlenmektedir.

Ankara'da EGO bünyesindeki otobüs, metro ve Ankaray ile İzmir'de ESHOT, İZULAŞ ve metro hatlarının da geleneksel olarak resmi tatil olan 1 Ocak günü ücretsiz olması beklenmektedir. Vatandaşların yerel belediye duyurularını takip etmesi ve seyahatleri öncesinde kartlarını hazırlaması önerilir.



