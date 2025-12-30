30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Adı Galatasaray ile geçti; Fransa yolcusu!

Galatasaray ile adı anılan Fransız forvet, Elye Wahi, Eintracht Frankfurt'tan Nice'e kiralandı.

calendar 30 Aralık 2025 17:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Adı Galatasaray ile geçti; Fransa yolcusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Eintracht Frankfurt forması giyen Elye Wahi'nin, yeni adresi belli oldu.

KİRALIK OLARAK NICE YOLCUSU

L'Equpie'in haberine göre, Fransız golcü, ülkesine geri dönüyor. Haberde Wahi'nin Nice ile Fransız futboluna geri döneceği kaydedildi.

22 yaşındaki futbolcunun, Nice'in teknik direktörü Claude Puel ile yaptığı görüşmenin ardından transfere ikna olduğu belirtildi. 

Wahi'nin satın alma opsiyonsuz bir şekilde kiralık transferinin gerçekleşeceği ve oyuncunun önümüzdeki günlerde imza için Nice'e geleceği kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 14 maçta 400 dakika süre bulan Fransız oyuncu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Wahi, geçtiğimiz sezonunun devre arasında Frankfurt'a 26 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.