31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
0-2
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
1-3
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
0-06'
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
0-07'
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-2
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Chelsea'de ayrılık ihtimali: Maresca

Chelsea'de istikrarız bir grafik çizen teknik direktör Enzo Maresca'nın koltuğu sallantıda.

calendar 31 Aralık 2025 20:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın görevden alınma ihtimali bulunuyor.

Londra ekibi, son dokuz maçının sadece ikisini kazanabildi. Dün Premier Lig'in 19. haftasında Chelesa, Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı.

Sky Sports'un haberine göre İtalyan teknik adam, 2026 yılına takımın başında girecek ancak sonuçlar yakın zamanda düzelmezse ocak ayının sonuna kadar görevini sürdürmesi zor görünüyor.

Şu anda Chelsea, Premier Lig puan durumunda 30 puanla 5. sırada yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
