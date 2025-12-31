Chelsea'de ayrılık ihtimali: Maresca

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın görevden alınma ihtimali bulunuyor.



Londra ekibi, son dokuz maçının sadece ikisini kazanabildi. Dün Premier Lig'in 19. haftasında Chelesa, Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı.



Sky Sports'un haberine göre İtalyan teknik adam, 2026 yılına takımın başında girecek ancak sonuçlar yakın zamanda düzelmezse ocak ayının sonuna kadar görevini sürdürmesi zor görünüyor.



Şu anda Chelsea, Premier Lig puan durumunda 30 puanla 5. sırada yer alıyor.



