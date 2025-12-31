31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-2
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Pjanic'ten Kenan Yıldız'a büyük övgü

Juventus'un eski oyuncusu Miralem Pjanic, İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

31 Aralık 2025 13:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Pjanic'ten Kenan Yıldız'a büyük övgü
Juventus'un eski oyuncusu Miralem Pjanic, Kenan Yıldız ile ilgili konuştu.

Futbola veda eden Pjanic, Juventus forması giyen milli futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kenan gerçekten çok iyi oyuncu. Harika bir futbolcu olma yolunda ilerliyor ve şampiyon olmak için gereken her şeye sahip. Hem klas hem de yetenekli. Onu gerçekten çok beğeniyorum." dedi.

Juventus forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 20 yaşındaki Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
