Pjanic'ten Kenan Yıldız'a büyük övgü

Juventus'un eski oyuncusu Miralem Pjanic, Kenan Yıldız ile ilgili konuştu.



Futbola veda eden Pjanic, Juventus forması giyen milli futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kenan gerçekten çok iyi oyuncu. Harika bir futbolcu olma yolunda ilerliyor ve şampiyon olmak için gereken her şeye sahip. Hem klas hem de yetenekli. Onu gerçekten çok beğeniyorum." dedi.



Juventus forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 20 yaşındaki Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.



