31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-2
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Giddey, hamstring sakatlığı nedeniyle birkaç hafta yok

Chicago Bulls'un genç oyun kurucusu Josh Giddey, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre sol hamstringinde yaşadığı zorlanma nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

Chicago Bulls'un genç oyun kurucusu Josh Giddey, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre sol hamstringinde yaşadığı zorlanma nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

Giddey, Bulls'un Pazartesi gecesi Minnesota Timberwolves'a kaybettiği karşılaşmanın ikinci yarısında sahayı sekerek terk etmek zorunda kaldı.

Bu sezon Chicago formasıyla oldukça etkili bir performans sergileyen Giddey, maç başına 19.2 sayı, 9.0 asist ve 8.9 ribaund ortalamalarıyla oynuyordu.

Bulls cephesinde sakatlık şanssızlığı bununla da sınırlı kalmadı. Takımın bir diğer önemli ismi Coby White, aynı karşılaşmada sağ baldırında yaşadığı zorlanma nedeniyle oyuna devam edemedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
