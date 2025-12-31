Chicago Bulls'un genç oyun kurucusu Josh Giddey, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre sol hamstringinde yaşadığı zorlanma nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.



Giddey, Bulls'un Pazartesi gecesi Minnesota Timberwolves'a kaybettiği karşılaşmanın ikinci yarısında sahayı sekerek terk etmek zorunda kaldı.



Bu sezon Chicago formasıyla oldukça etkili bir performans sergileyen Giddey, maç başına 19.2 sayı, 9.0 asist ve 8.9 ribaund ortalamalarıyla oynuyordu.



Bulls cephesinde sakatlık şanssızlığı bununla da sınırlı kalmadı. Takımın bir diğer önemli ismi Coby White, aynı karşılaşmada sağ baldırında yaşadığı zorlanma nedeniyle oyuna devam edemedi.



