31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-2
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Napoli'den Rasmus Hojlund için açıklama

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Manchester United'dan kiralanan ve performansıyla dikkat çeken Rasmus Hojlund'un opsiyonunun sadece bir formalite olduğunu söyledi.

calendar 31 Aralık 2025 15:01 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2025 15:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli'den Rasmus Hojlund için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Rasmus Hojlund ile ilgili konuştu.

Corriere dello Sport'a konuşan, Hojlund'un belirleyici bir rol oynadığını ve fark yarattığını söyleyen Manna, "Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak, satın alma opsiyonu ve zorunluluğu var. Hojlund, kendisini Napoli oyuncusu olarak görüyor ve bizim için de durum böyle, bu çok önemli." dedi.

"BUGÜN İÇİN FORMALİTE"

Hojlund'un satın alma opsiyonu ve buna bağlı olarak Napoli'ye kalıcı transferinin formalite olup olmadığına yönelik soruya cevap veren Manna, "Bugün itibariyle öyle olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.



Napoli forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Rasmus Hojlund, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

OPSİYONU 44 MİLYON EURO

Napoli ve Manchester United arasında yapılan anlaşmaya göre, Hojlund'un 44 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.