Napoli'den Rasmus Hojlund için açıklama

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Rasmus Hojlund ile ilgili konuştu.Corriere dello Sport'a konuşan, Hojlund'un belirleyici bir rol oynadığını ve fark yarattığını söyleyen Manna,dedi.Hojlund'un satın alma opsiyonu ve buna bağlı olarak Napoli'ye kalıcı transferinin formalite olup olmadığına yönelik soruya cevap veren Manna,yanıtını verdi.Napoli forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Rasmus Hojlund, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.Napoli ve Manchester United arasında yapılan anlaşmaya göre, Hojlund'un 44 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.