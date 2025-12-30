30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Fenerbahçe'de stoper hedefi: Marcos Senesi

Sol stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Marcos Senesi oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.85'lik stoper için Bournemouth'la temasa geçilecek.

calendar 30 Aralık 2025 12:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de stoper hedefi: Marcos Senesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sol kanat sorununu Anthony Musaba ile çözen Fenerbahçe, sol stoper bölgesini de güçlendirme kararı aldı.

Çeşitli isimlerle temas halinde olan sarı-lacivertlilerin listesine son olarak Bournemouth'un Arjantinli yıldızı Marcos Senesi de girdi.

İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli stoper için bu hafta sonu bir görüşme gerçekleştirilecek. Yapılacak toplantıda şartlar konuşulacak ardından bir yol haritası belirlenecek.



5 MİLYON EURO MAAŞ

Kontratı haziranda bitecek olmasından dolayı Senesi için fazla bir bonservis ödemek istemeyen sarı lacivertliler, cüzi bir miktara bu transferi çözmeyi hedefliyor. Ada temsilcisinden yıllık brüt 3 milyon 250 bin euro maaş alan Arjantinli yıldıza da 5 mil- on civarında senelik ücret teklif edileceği gelen haberler arasında

PİYASA DEĞERİ

Piyasa değeri 22 milyon euro olan Marcos Senesi'nin ismi geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid ve Juventus la da anılmıştı.

2022'DE GELDİ

2019'da San Lorenzo'dan 7 milyon euro karşılığında Feyenoord'a gelen Senesi, 2022'de ise 15 milyon euro karşılığında Bourne- mouth'un yolunu tuttu. Bu sezon ise toplamda 17 maçta 1445 dakika sahada kaldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.