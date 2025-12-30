Fenerbahçe'de stoper hedefi: Marcos Senesi

Sol kanat sorununu Anthony Musaba ile çözen Fenerbahçe, sol stoper bölgesini de güçlendirme kararı aldı.



Çeşitli isimlerle temas halinde olan sarı-lacivertlilerin listesine son olarak Bournemouth'un Arjantinli yıldızı Marcos Senesi de girdi.



İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli stoper için bu hafta sonu bir görüşme gerçekleştirilecek. Yapılacak toplantıda şartlar konuşulacak ardından bir yol haritası belirlenecek.

Kontratı haziranda bitecek olmasından dolayı Senesi için fazla bir bonservis ödemek istemeyen sarı lacivertliler, cüzi bir miktara bu transferi çözmeyi hedefliyor. Ada temsilcisinden yıllık brüt 3 milyon 250 bin euro maaş alan Arjantinli yıldıza da 5 mil- on civarında senelik ücret teklif edileceği gelen haberler arasındaPiyasa değeri 22 milyon euro olan Marcos Senesi'nin ismi geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid ve Juventus la da anılmıştı.2019'da San Lorenzo'dan 7 milyon euro karşılığında Feyenoord'a gelen Senesi, 2022'de ise 15 milyon euro karşılığında Bourne- mouth'un yolunu tuttu. Bu sezon ise toplamda 17 maçta 1445 dakika sahada kaldı.