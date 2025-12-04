Haber Tarihi: 04 Aralık 2025 14:55 - Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 14:55

Dolunay ne zaman, hangi gün? (2025-Aralık ayı)

Dolunay ne zaman sorusu, astrolojiyi yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Gökyüzü takvimine göre dolunay her ay belirli tarihlerde meydana geliyor. Eylül dolunayı da Başak burcunda gerçekleşecek. Peki 2025-Aralık ayı dolunay ne zaman, saat kaçta? Dolunay burçları nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...

Dolunay ne zaman, hangi gün? (2025-Aralık ayı)
En iyi aurora izlemek için, Ay ışığının rahatsızlık vermemesi önemlidir çünkü Ay ışığı çok parlak olabilir ve özellikle aurora görülebilirliği düşük olduğunda zayıf auroranın neredeyse görünmez hale gelmesine neden olabilir. Aşağıda, mevcut ve önümüzdeki ay için Ay Fazları bulunmaktadır, böylece Ay'ın ne zaman rahatsızlık faktörü olacağını tam olarak bileceksiniz.
Dolunay ne zaman, hangi gün? (2025-Aralık ayı)

Tarih Yeni Ay -Dolunay ve Tutulma dereceleri İstanbul'a göre Yükselen burç
11 Ocak 2025 20° Oğlak burcunda Yeni Ay Asc- İkizler
25 Ocak 2025 5° Aslan burcunda Dolunay Asc- Başak
10 Şubat 2025 20° Kova burcunda Yeni Ay Asc- Akrep
24 Şubat 2025 5° Başak burcunda Dolunay Asc- Yengeç
10 Mart 2025 20° Balık burcunda Yeni Ay Asc-İkizler
25 Mart 2025 5° Terazi Burcunda Ay tutulması Asc-İkizler
8 Nisan 2025 19° Koç burcunda Güneş Tutulması Asc-Akrep
24 Nisan 2025 4 ° Akrep burcunda Dolunay Asc- Kova
8 Mayıs 2025 18° Boğa burcunda Yeni Ay Asc-Boğa
23 Mayıs 2025 3° Yay burcunda Dolunay Asc- İkizler
6 Haziran 2025 16°İkizler burcunda Yeni Ay Asc- Terazi
22 Haziran 2025 1°Oğlak burcunda Dolunay Asc-İkizler
6 Temmuz 2025 14°Yengeç burcunda Yeni Ay Asc- Boğa
21 Temmuz 2025 29°Oğlak burcunda Dolunay Asc-Terazi
4 Ağustos 2025 12°Aslan burcunda Yeni Ay Asc-Akrep
19 Ağustos 2025 27°Kova burcunda Dolunay Asc-Koç
3 Eylül 2025 11°Başak burcunda Yeni Ay Asc-Aslan
18 Eylül 2025 25°Balık burcunda Ay tutulması Asc-Başak
2 Ekim 2025 10 °Terazi burcunda Güneş Tutulması Asc-İkizler
17 Ekim 2025 24° Koç burcunda Dolunay Asc-Oğlak
1 Kasım 2025 9 °Akrep burcunda Yeni Ay Asc-Bağlık
15 Kasım 2025 24°Boğa burcunda Dolunay Asc-Aslan
1 Aralık 2025 9°Yay burcunda Yeni Ay Asc-Yay
15 Aralık 2025 24°İkizler burcunda Dolunay Asc-Kova
31 Aralık 2025 9°Oğlak burcunda Yeni ay Asc-Terazi
     
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.