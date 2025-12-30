30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Okan Buruk'tan ayrılığa izin yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kiralama teklifleri gelen Arda Ünyay'ın takımdan ayrılmasını istemiyor.

calendar 30 Aralık 2025 13:31
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan ayrılığa izin yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arda Ünyay'ın ayrılmasını istemiyor.

Sezonun ilk yarısında çok kritik maçlarda forma şansı bulan Arda Ünyay'la ilgili kulübe çok sayıda kiralama teklifi gelmişti. Okan Buruk'un genç stoperi mutlaka rotasyonda tutmak istediği ve bu nedenle gelen tekliflerin tamamının geri çevrildiği öğrenildi.

Arda'nın da Galatasaray'dan ayrılma fikrine şu anda çok soğuk baktığı ifade edildi.

18 yaşındaki genç stoper, Galatasaray'da sezonun ilk yarısında 9 maçta süre buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
