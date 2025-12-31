Afrika Uluslar Kupası D Grubu 3. ve son maçında Senegal ile Benin karşı karşıya geldi.



Stade Ibn-Batouta'da oynanan mücadeleyi Senegal, 3-0 kazanmayı başardı.



Senegal'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Abdoulaye Seck, 62. dakikada Habib Diallo ve90+7.dakikada Cherif Ndiaye kaydetti. Ayrıca Senegal'de 71. dakikada Kalidou Koulibaly direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Senegal'de Galatasaraylı Ismail Jakobs, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlarken, Samsunsporlu Ndiaye, 88. dakikada oyun dahil oldu . Benin'de maça ilk 11'de başlayan Alanyasporlu Mounie mücadeleyi tamamlarken, Göztepeli Olaitan ise 85 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte Senegal, grup lideri olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Benin, 3 puanla 3. sırada grup aşamasını tamamladı.