30 Aralık
Burnley-Newcastle
1-3
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
2-2
30 Aralık
N. Forest-Everton
0-2
30 Aralık
West Ham United-Brighton
2-2
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
2-066'
30 Aralık
M. United-Wolves
1-168'
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
0-3
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
0-3

Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda üst turda!

Afrika Uluslar Kupası D Grubu 3. ve son maçında Senegal, Benin'i 3-0 mağlup etti.

calendar 31 Aralık 2025 00:04 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2025 00:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Afrika Uluslar Kupası D Grubu 3. ve son maçında Senegal ile Benin karşı karşıya geldi.

Stade Ibn-Batouta'da oynanan mücadeleyi Senegal, 3-0 kazanmayı başardı.

Senegal'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Abdoulaye Seck, 62. dakikada Habib Diallo ve90+7.dakikada Cherif Ndiaye  kaydetti. Ayrıca Senegal'de 71. dakikada Kalidou Koulibaly direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Senegal'de Galatasaraylı Ismail Jakobs, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlarken, Samsunsporlu Ndiaye, 88. dakikada oyun dahil oldu . Benin'de maça ilk 11'de başlayan Alanyasporlu Mounie mücadeleyi tamamlarken, Göztepeli Olaitan ise 85 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Senegal, grup lideri olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Benin, 3 puanla 3. sırada grup aşamasını tamamladı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
