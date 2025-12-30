30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Crystal Palace'tan Brennan Johnson hamlesi!

Crystal Palace, Tottenham Hotspur forması giyen 24 yaşında santrfor Brennan Johnson'ın transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.

30 Aralık 2025 14:32
Haber: Sporx.com dış haberler
Crystal Palace'tan Brennan Johnson hamlesi!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Tottenham Hotspur forması giyen Brennan Johnson'ın transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.

The Athletic'in haberine göre, Crystal Palace, 24 yaşındaki Galli kanat oyuncusu için Tottenham ile yaklaşık 35 milyon sterlin (40 milyon euro) bonservis bedeli üzerinden el sıkıştı. Ancak transferin resmiyet kazanması için Johnson'ın son kararı bekleniyor. Oyuncuya başka kulüplerin de ilgisi bulunduğu belirtiliyor.

Anlaşmanın tamamlanması halinde bu transfer, Tottenham tarihinin Gareth Bale, Harry Kane ve Kyle Walker'dan sonra en yüksek dördüncü satışı olacak.



PERFORMANSI

Bu sezon Tottenham formasıyla 22 maça çıkan Brennan Johnson, 4 gol kaydetti.

