NBA muhabiri Marc Stein'ın The Stein Line'da paylaştığı bilgilere göre, Atlanta Hawks, Trae Young'ı takas etmeye geçmiş yıllara kıyasla daha açık bir noktada bulunuyor.Cuma günü yayımlanan raporda, Hawks'ın Anthony Davis'i kadrosuna katma fikrine hâlâ "son derece ilgili" olduğu ifade edildi. Ancak Atlanta ile Dallas arasında gerçekleşebilecek herhangi bir takasta Trae Young'ın yer almayacağı vurgulandı.Trae Young'ın kontratında gelecek sezon için 49 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.Öte yandan Hawks'ın, Zaccharie Risacher ile de doğru anlaşma çerçevesinde yollarını ayırmaya hazır olduğu belirtiliyor.Atlanta cephesinde dokunulmaz (untouchable) olarak görülen yalnızca iki varlık bulunuyor:Bu iki unsurun dışında kalan oyuncular ve varlıkların, uygun bir takas senaryosunda masaya konulabileceği aktarılıyor.