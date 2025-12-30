30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Hawks, Trae Young takasına "her zamankinden daha açık"

NBA muhabiri Marc Stein'ın The Stein Line'da paylaştığı bilgilere göre, Atlanta Hawks, Trae Young'ı takas etmeye geçmiş yıllara kıyasla daha açık bir noktada bulunuyor.

Cuma günü yayımlanan raporda, Hawks'ın Anthony Davis'i kadrosuna katma fikrine hâlâ "son derece ilgili" olduğu ifade edildi. Ancak Atlanta ile Dallas arasında gerçekleşebilecek herhangi bir takasta Trae Young'ın yer almayacağı vurgulandı.

Trae Young'ın kontratında gelecek sezon için 49 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.


Öte yandan Hawks'ın, Zaccharie Risacher ile de doğru anlaşma çerçevesinde yollarını ayırmaya hazır olduğu belirtiliyor.

Atlanta cephesinde dokunulmaz (untouchable) olarak görülen yalnızca iki varlık bulunuyor:

New Orleans Pelicans'tan alınan 2026 yılı korumasız birinci tur draft hakkı

Jalen Johnson

Bu iki unsurun dışında kalan oyuncular ve varlıkların, uygun bir takas senaryosunda masaya konulabileceği aktarılıyor.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.