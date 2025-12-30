Galatasaray Çağdaş Faktoring, seriyi sürdürdü!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 95-70 yendi.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 6. maçını kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Melikgazi Kayseri Basketbol, 9. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Barış Turgut, Cemil Uygül, Kamil Alok
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kunek 19, Dangerfield 16, Brooque Williams, Doğa Adıcan, Merve Arı 4, Merve Uygül 12, İdil Türk 2, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 14, Feray Dalkılıç 3
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 8, Elizabeth Williams 12, Oblak 4, Sude Yılmaz 4, Gökşen Fitik 6, Sehernaz Çidal 2, Ayşe Cora Yamaner 5, Derin Erdoğan 12, Zeynep Şevval Gül 10, Elif Bayram 10, Johannes 7, Kuier 15
1. Periyot: 20-27
Devre: 40-56
3. Periyot: 55-76
