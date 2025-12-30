Barcelona'dan Dusan Vlahovic'e yakın takip!

Barcelona, hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.



Marca'nın haberine göre Katalan ekibi, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic ile yakından ilgileniyor.



Sırp golcünün Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Barcelona yönetimi, Vlahovic'i ya yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna katmayı ya da kış transfer döneminde düşük bir bonservis bedeliyle transfer etmeyi değerlendiriyor.



BAŞKAN LAPORTA "TOP KLAS" BİR SANTRFOR İSTİYOR



Haberde, Robert Lewandowski'nin geleceğinin belirsiz olması nedeniyle Barcelona'nın potansiyel bir forvet değişimine hazırlandığı vurgulandı. Teknik direktör Hansi Flick, Ferran Torres'i kadro için önemli bir parça olarak görse de, kulüp başkanı Joan Laporta'nın "top klas" bir santrfor transferi konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.

Barcelona'nın, Vlahovic'e cazip bir maaş teklif edebileceği ancak bu ücretin Juventus'taki mevcut kazancının altında olacağı belirtiliyor.Bu sezon Serie A'da 17 maça çıkan 25 yaşındaki forvet, 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.