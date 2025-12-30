30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Barcelona'dan Dusan Vlahovic'e yakın takip!

Barcelona, kulüpte geleceği belirsiz olan Robert Lewandowski'nin yerine Juventus forması giyen Sırp santrfor Dušan Vlahović'i transfer etmek istiyor.

calendar 30 Aralık 2025 15:43 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 15:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Barcelona'dan Dusan Vlahovic'e yakın takip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona, hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Marca'nın haberine göre Katalan ekibi, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic ile yakından ilgileniyor.

Sırp golcünün Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Barcelona yönetimi, Vlahovic'i ya yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna katmayı ya da kış transfer döneminde düşük bir bonservis bedeliyle transfer etmeyi değerlendiriyor.

BAŞKAN LAPORTA "TOP KLAS" BİR SANTRFOR İSTİYOR

Haberde, Robert Lewandowski'nin geleceğinin belirsiz olması nedeniyle Barcelona'nın potansiyel bir forvet değişimine hazırlandığı vurgulandı. Teknik direktör Hansi Flick, Ferran Torres'i kadro için önemli bir parça olarak görse de, kulüp başkanı Joan Laporta'nın "top klas" bir santrfor transferi konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.



Barcelona'nın, Vlahovic'e cazip bir maaş teklif edebileceği ancak bu ücretin Juventus'taki mevcut kazancının altında olacağı belirtiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Serie A'da 17 maça çıkan 25 yaşındaki forvet, 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.