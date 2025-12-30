Fenerbahçe tribün lideri silahlı saldırıda ağır yaralandı!

Fenerbahçe futbol takımının tribün lideri İbrahim Gümüştekin Üsküdar'da silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gümüştekin tedavi altına alındı.



Gümüştekin 11 Ocak 2023'te de otoparkta 3 şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştı. Saldırıda Şükrü Can Köseoğlu (24) hayatını kaybetmişti.









Olay saat 04.15 sıralarında Üsküdar Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta aracında bulunan Gümüştekin, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Otomobilde yaralanan İbrahim Gümüştekin'in yanında bulunan kişi tarafından hastaneye götürüldüğü bilgisi edinildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Gümüştekin tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çevrede 30 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi. Ekipler silahlı saldırıda bulunan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sokakta bulunan apartman sakinlerinden bir kişi,dedi.Başka bir apartman sakini ise,diye konuştu.