Fenerbahçe tribün lideri silahlı saldırıda ağır yaralandı!

Fenerbahçe'nin tribün liderleri olan İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan ve 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Gümüştekin hemen ameliyata alınırken saldırıyla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

calendar 30 Aralık 2025 15:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fenerbahçe futbol takımının tribün lideri İbrahim Gümüştekin Üsküdar'da silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gümüştekin tedavi altına alındı.

Gümüştekin 11 Ocak 2023'te de otoparkta 3 şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştı. Saldırıda Şükrü Can Köseoğlu (24) hayatını kaybetmişti.



Olay saat 04.15 sıralarında Üsküdar Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta aracında bulunan Gümüştekin, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Otomobilde yaralanan İbrahim Gümüştekin'in yanında bulunan kişi tarafından hastaneye götürüldüğü bilgisi edinildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Gümüştekin tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çevrede 30 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi. Ekipler silahlı saldırıda bulunan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.





"SİLAH SESLERİNDEN TEDİRGİN OLDUK"

Sokakta bulunan apartman sakinlerinden bir kişi, "4-5 kez silah sesi duydum belki daha fazlaydı. Tedirgin olduk çocuklarımı cama yaklaştırmadım.Otelden birkaç kişi çıktı; bir kişi de koşturuyordu, araca binip gittiler kornaya basarak. Sonra da polisler geldi olay yerini ablukaya aldılar" dedi.

"10 EL SİLAH SESİ DUYDUK"

Başka bir apartman sakini ise, "Yaklaşık 10 el silah sesi duyduk. Birkaç tane araç vardı, bir kadınla adam arabaya binerek kaçtı. Diğer arabada bir adam vardı yanındaki adamda otele girdi. Arabadaki adam da kornaya sürekli basmaya başladı. Ne olduğunu anlamadık sonra o araçta gitti." diye konuştu.

