Haber Tarihi: 30 Aralık 2025 10:35 -
Güncelleme Tarihi:
30 Aralık 2025 10:35
Borsa yarın açık mı? 31 Aralık Yarın Borsa yarım gün mü?
Borsa ile ilgilenenler özel günlerde borsa işlemleri hakkında bilgi almak istiyor. 31 Aralık Salı ve 1 Ocak Çarşamba günlerinde borsa çalışacak mı merak konusu. Bugünden başlayan araştırmalar yarın borsa açık mı, 31 Aralık borsa yarım günü şeklinde devam ediyor. Peki 1 Ocak yılbaşında borsa çalışıyor mu?
Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı merak ediliyor. Yılbaşı heyecanı giderek artıyor. Yeni yıla az bir zaman kala vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Her sene 1 Ocak günü resmi tatil oluyor. Bu tarihte birçok kurum kapalı oluyor. Bu sene 1 Ocak günü Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık'ta borsa tatil mi? Yılbaşında Borsa İstanbul açık mı? 31 ARALIK YARIN BORSA AÇIK MI?
Borsa 31 Aralık Günü Açık mı? Takas Avantajını Değerlendirin! 2025 yılının son 3 günü içindeyiz. 31 Aralık tarihinin bu yıl çarşamba gününe denk gelmesi, borsacılarda 31 Aralık günü işlem yapılacak mı sorusunu akıllara getirdi. 1 Ocak perşembe gününün de resmi tatil olması nedeniyle oluşacak takas avantajından yararlanmak isteyen borsacılara da duyurulur
31 Aralık'ta borsa aynı saatlerde işleme devam edecek. 1 Ocak ise resmi tatil olacak. Yeni Yıl Tatili olması sebebi ile borsa kapalı olacak. 1 Ocak 2026 Perşembe seans yapılmayacaktır. Borsanın hafta içi kapalı olması ve işlem yapılmıyor olması takas avantajı sağlıyor.30 Aralık 2025 Salı tarihli işlemlerin takası 2 Ocak 2026 Cuma tarihinde gerçekleştirilecektir. 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 5 Ocak 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecektir.1 OCAK BORSA TATİL Mİ?
1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil olmasından dolayı borsada işlem yapılamayacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.