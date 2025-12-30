30 Aralık
Burnley-Newcastle
1-231'
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
2-232'
30 Aralık
N. Forest-Everton
0-132'
30 Aralık
West Ham United-Brighton
1-132'
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
0-1DA
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
0-2DA

Beşiktaş'ta ayrılık görüşmesi; David Jurasek!

Beşiktaş'ın sözleşmesini fesih etmek istediği David Jurasek, ayrılığa olumlu bakıyor. Çekyalı sol bek, kulüpten sözleşmesinin geri kalanındaki ücretini talep etti.

calendar 30 Aralık 2025 22:08 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 22:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ayrılık görüşmesi; David Jurasek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, devre arasında David Jurasek ile olan kiralık sözleşmesini fesih etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Portekiz basını, fesih görüşmelerindeki yeni gelişmeyi duyurdu.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

A Bola'nın haberine göre, Çekyalı sol bek, Beşiktaş'tan devre arasında ayrılmaya sıcak bakıyor.

RAFA SILVA İLE AYNI İSTEK

Haberde Jurasek'in Rafa Silva gibi takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Beşiktaş'ın oyuncunun menajeri ile ileri düzeyde görüşmelerini yürüttüğü belirtildi.

MADDİ KAYIP İSTEMİYOR

Öte yandan haberde Jurasek'in, mali açıdan kayıp yaşamak istemediği belirtildi. Oyuncunun, fesih için sözleşmesinin kalan kısmının kulüp tarafından karşılanmasını talep ettiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı yönetimin, Jurasek'in mevcut maaşı ile ayrılması durumunda gideceği yeni takımında kazanacağı maaş arasındaki farkı da ödemeye sıcak baktığı belirtildi.

BENFICA KARIŞMAYACAK

Ayrıca Benfica'nın iki taraf arasındaki görüşmelerde sorumluluğu tamamen Jurasek - Beşiktaş cephesine bıraktığı ve sorumluluk üstlenmeyeceği belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş'ta 17 maçta forma giyen 25 yaşındaki sol bek, gol veya asist katkısında bulunmadı. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.