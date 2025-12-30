30 Aralık
Burnley-Newcastle
1-3
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
2-2
30 Aralık
N. Forest-Everton
0-2
30 Aralık
West Ham United-Brighton
2-2
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
2-063'
30 Aralık
M. United-Wolves
1-166'
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
0-3
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
0-3

Ronaldo, 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı!

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, El Ettifaq karşısında attığı gol ile 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı.

30 Aralık 2025 23:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Suudi Arabistan Pro Lig'de liderliğini sürdüren Al-Nassr, deplasmanda Al Ettifaq'la karşı karşıya geldi.

Ego Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçta Al Ettifaq'ın gollerini Georginio Wijnaldum kaydetti. Al-Nassr'ın golleri ise Joao Felix ve Cristiano Ronaldo'dan geldi.


Bu sonuçla Al-Nassr'ın ligdeki yenilmezlik serisi 11'e, Al Ettifaq ise 5 maça yükseltti.

Ronaldo, bu sezon Al-Nassr'da 14 maçta süre alırken 13 gol ve 3 asist kaydetti.

ADIM ADIM 1000 GOL HEDEFİNE

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı. Yıldız futbolcu, Al Ettifaq maçındaki golüyle kariyeri boyunca attığı gol sayısını 957'ye yükseltti.

Ronaldo, daha önce yaptığı açıklamada, "Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak ve hepinizin bildiği o sayıya, 1000 gole ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam, bu sayıya kesinlikle ulaşacağım." ifadelerini kullanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
