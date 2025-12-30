-
Kahramanmaraş okullar tatil mi? 31 Aralık yarın Kahramanmaraş okullar tatil mi?
Haber Tarihi: 30 Aralık 2025 13:54 -
Güncelleme Tarihi:
30 Aralık 2025 13:54
Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi, 31 Aralık çarşamba günü yarın Kahramanmaraş'ta okulların tatil olacağına ilişkin gözler Kahramanmaraş Valiliği'nde. Yarın okullara tatil kararı gelip gelmeyeceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları tüm yurtta etkisini gösterdi. Bazı yerlerde okullar tatil edilmişti. Gözler yarına çevrildi. Peki, yarın Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 31 Aralık günü Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?
Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? 31 Aralık (yarın) Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Okulların tatil durumu gündemde yakından takip ediliyor. Meteoroloji, bir çok il ile ilgili uyarı yaptı. Olumsuz hava koşulları dolayasıyla bugün bazı illerde okullar tatil edildi. Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki 31 Aralık (Yarın) Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi, kar tatili var mı?
KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kahramanmaraş'ta yarın (31 Aralık 2025) okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz Kahramanmaraş Valiliğinden bir açıklama gelmedi.
