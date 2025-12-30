30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Galatasaray'dan suç duyurusu!

Galatasaray, bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

calendar 30 Aralık 2025 16:32 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 16:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan suç duyurusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, resmi siteden yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Kulübümüzü hedef alan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik organize paylaşımlar ve asılsız iddiaların sahipleriyle teker teker mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı karalama amacı taşıyan bu girişimlerin tamamı, kişi, ünvan veya görünürlük ayrımı gözetilmeksizin hukuk önünde tek tek karşılık bulacaktır." denildi.


Galatasaray'ın açıklaması:

"Son dönemde, organize şekilde hareket eden, çeteleşmiş bir ekip tarafından; başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralarda Galatasaray Spor Kulübü'nün adını yasa dışı süreçlerle ilişkilendirmeye yönelik sistematik bir karalama ve iftira kampanyası yürütüldüğü açıkça görülmektedir.

Galatasaray Spor Kulübü, 120 yılı aşan köklü tarihi boyunca hiçbir zaman hukuk dışı yapılarla anılmamış; aksine hukuku, adaleti ve kurumsal itibarı en temel değerleri arasında görmüştür. Buna rağmen, Kulübümüzü bilinçli şekilde suç örgütleriyle, yasa dışı faaliyetlerle veya gerçek dışı senaryolarla ilişkilendirmeye çalışan kişi ve odaklar hakkında kapsamlı ve kararlı bir hukuki mücadele süreci başlatılmıştır.
Bu kapsamda aşağıda sıralanan;
@ahmetercanlar
@ahmetkonano
@turgaydemirr
@sehersultan123
@Fener_
@UmitOzatOnline
@AksuTw
@12numaraorg
@lubeayar
@akkayasarp
@Serkan Pilavoglu
@omerhankrm
@gokhanozoguz
@sekermurat
@baristumok
@fatihportakal
@Feneristcom
@FenerSol1907
X kullanıcıları hakkında TCK md. 288 (Adli Yargılamayı Etkileme), md. 216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama), md.217/A (Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma), md.220 (Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak) kapsamında suç duyurularında bulunulmuştur

Elde edilecek yeni tespitler doğrultusunda suç duyuruları önümüzdeki günlerde de kararlılıkla takip edilecektir. Galatasaray ve şike kelimelerini yan yana getirerek Kulübümüzü itibarsızlaştırmaya çalışan müfterilerle, hukuk kuralları çerçevesinde sonuna kadar hesaplaşılacaktır.

Kulübümüzü hedef alan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik organize paylaşımlar ve asılsız iddiaların sahipleriyle teker teker mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı karalama amacı taşıyan bu girişimlerin tamamı, kişi, ünvan veya görünürlük ayrımı gözetilmeksizin hukuk önünde tek tek karşılık bulacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü iftira ve tehditle, organize karalama kampanyalarıyla yol almaya çalışan hiçbir yapıya bundan önce geçit vermemiş bundan sonra da vermeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.