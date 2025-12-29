S SPORT PLUS CANLI İZLE ŞİFRESİZ İZLE 2026

S Sport kesintisiz canlı izlenebilen S Sport 1 ve S Sport 2 kanallarıyla futbol, basketbol, voleybol, motor sporları, dövüş sporları gibi pek çok farklı turnuvayı sporseverlerle buluşturuyor. S Sport şifreli yayın yapsa da (Digiturk hariç) bütün karasal ve dijital (online) platformlarda yayınlanmasının yanı sıra, internet bağlantısı olan her cihazdan ulaşılabilen S Sport Plus platformuyla spor keyfini geniş bir tabana ulaştırıyor
S SPORT PLUS CANLI İZLE ŞİFRESİZ
Öte yandan S Sport'un internet üzerinden ve mobil uygulamalardan hizmet veren 'S Sport Plus' dijital yayın platformu da sporseverlere hizmet veriyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanan tüm spor müsabakalarının canlı yayınlarını ve tekrar yayınlarını S Sport Plus platformundan izlemek de mümkün. LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇI CANLI İZLE
Lausanne Sports - Beşiktaş maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Konferans Ligi'de bu Lausanne Sports, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Lausanne Sports - Beşiktaş maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek.
İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak. Mücadele S Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
Müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek.
Lausanne Sports - Beşiktaş maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21:15'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek. S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6 S SPORT NEREDEN İZLENİR?
S Sport kanalları, Digiturk haricinde bütün platformlardan izlenebiliyor.
S Sport 1'in yayın yaptığı platformlar:
* D-Smart 78. Kanal
* Tivibu 73. Kanal
* Kablo TV 240. Kanal
* Turkcell TV+ 77. Kanal
* Vodafone TV 11. Kanal
* S Sport Plus
S Sport 2'in yayın yaptığı platformlar:
* D-Smart 79. Kanal
* Tivibu 74. Kanal
* Kablo TV 241. Kanal
* Turkcell TV+ 78. Kanal
* Vodafone TV 12. Kanal
* S Sport Plus S SPORT HANGİ LİGLERİ VERİYOR?
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa'nın 5 büyük liginden İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A ve İspanya La Liga'nın yanı sıra Portekiz Süper Lig, ABD Ulusal Futbol Ligi (MLS) ve Güney Amerika kıtasının Şampiyonlar Ligi olan Libertadores Kupası; S Sport 1 ve S Sport 2 kanallarından yayınlanıyor.
Uydudan açık yayın yapmayan ve ücretli platformlar üzerinden izlenebilen S Sport; Formula 1, NBA (Amerika Ulusal Basketbol Ligi), WNBA (Amerika Ulusal Kadınlar Basketbol Ligi), NFL (Amerika Ulusal Futbol Ligi), ATP 500, CEV Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi, EuroCup, UEFA Uluslar Kupası, FIFA Dünya Kupası Elemeleri ve daha gibi birçok spor organizasyonu yayınlarına da ev sahipliği yapıyor. S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
S Sport Plus; internetten yayın yapan, Google Chrome, Safari gibi web tarayıcılarından erişilebilen, mobil uygulaması da olan online bir platform.
S Sport kanallarında yayınlanan spor organizasyonlarını izlemek istiyorsanız fakat D-Smart, Tivibu gibi platformlara sahip değilseniz, Saran Holding'e ait S Sport Plus dijital platformuna üye olabilirsiniz.
S Sport 1 ve S Sport 2 kanallarında canlı yayınlanan tüm spor organizasyonları ile stüdyo programlarını S Sport Plus'tan izleyebilirsiniz.
S Sport Plus platformunun 1 yıllık üyeliği 180 TL, aylık üyeliği ise 22 TL olarak belirlenmiş durumda. Üyelik işlemleri sırasında herhangi bir taahhüt istenmediğini de belirtelim.
Platformun, iPhone App Store ve Android Google Play Store mobil uygulamalarının yanı sıra, Apple TV ve Android TV için de uygulamaları bulunuyor. S SPORT DIGITURK'TE NEDEN YOK?
Türkiye'de milyonlarca abonesi olan Digiturk'ün sözleşme gerekliliklerini yerine getirmemesi, sporseverleri isyan ettirdi. Saran Holding'e ait S Sport kanalının, borçlarının ödenmediği gerekçesiyle Digiturk platformundan ayrılması, izleyenlerin tepkisine neden oldu.
Saran Holding, 'Digiturk yönetiminin geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılamaması' gerekçesiyle Digiturk'ten çıktığını duyurmuştu.
Hem sosyal medya üzerinden, hem de Digiturk'ün müşteri hizmetleri üzerinden tepkilerini dile getiren çok sayıda sporsever, "Biz bu yayınları izleyebilmek için abone olmuştuk, şimdi nasıl izleyeceğiz?" diyerek aboneliklerinin iptalini istedi.
S Sport tarafından yapılan 'Digiturk'ten ayrılma' açıklaması şöyle:
"Kamuoyuna Duyuru
Türkiye'de spor yayıncılığına farklı bir vizyon getiren, dünyanın en önemli spor organizasyonlarının yayıncısı S Sport ile Bein Media Group bünyesindeki Digiturk platformu arasındaki anlaşma 30 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiştir.
Digitürk yönetiminin geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılamaması nedeni ile 4 Eylül 2020 saat 18.00 itibari ile S Sport kanalının Digiturk platformundaki yayını durdurulmuştur."
S SPORT KİMİN?
S Sport, iş insanı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Holding'in D-Smart platformuna özel olarak yayın yapan Spor Smart 2 kanalını satın almasıyla 18 Mart 2017 tarihinde ismini değiştirerek yayın hayatına başladı.
İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Portekiz Süper Lig, Çin Süper Lig, Formula 1, NBA, WWE, UFC başta olmak üzere dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlıyor.
D-Smart, Tivibu, KabloTV, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformları üzerinden izleyicilere ulaşıyor. S Sport, ayrıca Barça TV, Juve TV, Bayern TV ve Ajax TV gibi ünlü kulüp televizyonlarını da ekranlarına taşıyor.
Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği İngiltere Premier Lig'in Türkiye'deki resmi yayıncısı S Sport'tur. Bulunduğu dijital platformların spor veya süper paketlerinde yer alıyor ve full HD görüntü kalitesinde şifreli yayın yapıyor. S SPORT NEREDE, ADRESİ NEDİR?
S Sport iletişim adresi şöyle:
Hacıosman Bayırı, No: 16, Posta Kutusu: 34453, Sarıyer / İstanbul
S Sport iletişim numarası: 0-212-363-04-04 S SPORT YAYIN AKIŞI