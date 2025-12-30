30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Semih Kılıçsoy, İtalya'da haftanın 11'inde!

Cagliari forması giyen milli futbolcu Semih Kılıçsoy, Serie A'da haftanın ilk 11'inde yer aldı.

İtalya Serie A'da 17. haftanın en iyi 11'i belli oldu.

Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiralık olarak transfer ettiği Semih Kılıçsoy, takımına Torino deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydederek maçın oyuncusu seçilmişti.

20 yaşındaki santrfor, gösterdiği başarılı performansın ödülünü haftanın 11'ine seçilerek aldı. 2-1'lik galibiyetin başmimarı olan Semih, 16. haftada Pisa'yı ağırladıkları mücadelede ağları sarsarak Serie A ekibindeki ilk golünü kaydetmişti.

17. haftanın ilk 11'inde şu isimler yer aldı:

Corvi (Parma), Kalulu (Juventus), Muharemovic (Sassuolo), Ramon (Como), Kone (Roma), Nico Paz (Como), Vlasic (Torino), Pulisic (Milan), Nkunku (Milan), Semih (Cagliari), Hojlund (Napoli).   



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
