30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Milan, Maignan ile masaya oturuyor!

Milan, Mike Maignan ve menajeri ile yeni sözleşme için görüşecek.

Milan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mike Maignan ile yeni sözleşme için görüşme yapacak.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Milan, Maignan'ın menajeri Jonathan Kebe'den resmi bir görüşme talep etti. Yapılacak bu görüşmede Maignan'ın da yer alacağı belirtildi.

Milan, daha önce Maignan'a bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2030 yılına kadar sözleşme teklif etmişti. İtalyan temsilcisi, bu teklifinde Maignan'a yıllık net 5.5 milyon euro ücret ve bonuslarla 7 milyon euro'ya kadar çıkabilecek şartlar önermişti.

İtalyan ekibinde Maignan ve menajeriyle yapılacak yeni görüşmeyle birlikte Fransız eldivenin geleceğinin büyük ölçüde belli olması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
