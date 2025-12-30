Milan, Maignan ile masaya oturuyor!

Milan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mike Maignan ile yeni sözleşme için görüşme yapacak.



Tuttosport'ta yer alan habere göre, Milan, Maignan'ın menajeri Jonathan Kebe'den resmi bir görüşme talep etti. Yapılacak bu görüşmede Maignan'ın da yer alacağı belirtildi.



Milan, daha önce Maignan'a bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2030 yılına kadar sözleşme teklif etmişti. İtalyan temsilcisi, bu teklifinde Maignan'a yıllık net 5.5 milyon euro ücret ve bonuslarla 7 milyon euro'ya kadar çıkabilecek şartlar önermişti.



İtalyan ekibinde Maignan ve menajeriyle yapılacak yeni görüşmeyle birlikte Fransız eldivenin geleceğinin büyük ölçüde belli olması bekleniyor.



